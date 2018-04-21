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如何对抗iMessage？谷歌计划推动行业通讯标准Chat

如何对抗iMessage？谷歌计划推动行业通讯标准Chat
2018年04月20日 12:48 新浪科技
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　　来源：cnBeta

　　谷歌旗下的通讯服务可以用“混乱”来形容。此前谷歌进行了大量尝试，固然其中以打造最佳通信平台为目标而保留运行，但大部分都在整合中关闭。那么谷歌为何不直接克隆iMessage呢？自然，凭借谷歌强大的开发实力这完全能够做到，只不过这家科技巨头并没有走这条路。相反，它希望指定和推动能得到行业支持的通讯标准——Chat。值得注意的是并非是“Google Chat”，而是简简单单的“Chat”。

　　iMessage凭借操作简单、内容丰富和功能强大而广受赞誉。它支持当前即时通讯软件中的诸多主流功能，例如富媒体内容和游戏等等，即使最不理想的状态下也能充当一款优秀的SMS短信应用来使用。

　　而该应用最优秀之处在于用户在使用过程中不需要任何担忧，所有事情都会在后台进行。自然，这仅限于同样使用iMessage的好友。

　　谷歌想要推出包含类似功能的APP其实一点都不难，公司旗下目前所有的通信应用和服务已经具备相似的功能。但是谷歌的犹豫主要出于其他因素，站在更高的角度去思考。iMessage并非面向所有人的，仅限于苹果用户使用，而Android是服务于所有人的。

　　谷歌的策略并不是希望赶超苹果，而是希望推进全新的行业标准。就像是iMessage，在依然提供SMS短信为基础服务之上，名为Rich Communication Services的标准能够提供目前即时通讯软件中提供的所有功能。而这取决于运营商的部署和客户端应用的使用。根据名字推测该服务将支持RCS和Chat，将服务所有用户。简单来说，如果这项标准推进部署，那么为了兼容所有苹果也将会部署Chat。

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