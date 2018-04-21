“小猪佩奇游春”珐琅白瓷杯走红 已有同款售卖399元

网友热传小猪佩奇“网红杯”。 北京青年报 图

北京青年报4月21日消息，“器形完整无缺，画工精细生动，尤其人物衣着大胆超前，用矾红上色，人物头像罕见采用釉上粉红，整体端庄大气不失俏皮，题材新颖，十分难能可贵。”近日，一款“佩奇游春马蹄杯”在网上走红，文物爱好者还根据传统文物的定名方式，将其命名为“珐琅彩山水佩奇游春马蹄杯”。北京青年报记者注意到，目前不少网店都推出了同款瓷杯。瓷杯创作者陈先生对此回应说，作品走红有些意外，尚未与任何店铺进行合作。

网友热传小猪佩奇“网红杯”

日前，一只白色瓷杯的图片被网友热传。白色通透的杯身、传统的青山绿水、还有骑着车一脸愉悦的小猪佩奇，让这只瓷杯显得十分别致。

热门动画形象小猪佩奇与传统中国山水的结合，也让这只瓷杯格外具有话题性。有人“一本正经”地评价说：“器形完整无缺，画工精细生动，构图繁复华美，颜色沉着鲜亮，造型规整疏朗，典型清康熙珐琅彩杯，尤其人物衣着大胆超前，用矾红上色，人物头像罕见采用釉上粉红，整体端庄大气不失俏皮，题材新颖，十分难能可贵。”还有文物爱好者根据传统文物的定名方式给它起了名字——“珐琅彩山水佩奇游春马蹄杯”。甚至有人将其与明成化斗彩鸡缸杯相比较，戏称“明有成化帝作斗彩鸡缸杯讨皇后开心，今有大国工匠以清代瓷器最高等级珐琅彩作山水佩奇游春马蹄杯讨网友一笑。”

一时间，这只杯子成为众多网友的追捧对象。曾就职于上海博物馆的文先生，对这只杯子评价甚高，也是“珐琅彩山水佩奇游春马蹄杯”说法的最早提出者。他告诉北青报记者，白色瓷杯杯形介于传统马蹄杯与鸡缸杯之间，属于一种现代改良杯形，画的彩也是现代的“新彩”。至于为什么将其命名为“珐琅彩”，文先生解释说，是因为该瓷杯所采用的现代釉上彩低温釉，与传统“珐琅彩”效果相似，画上的颜色和烧成的颜色几乎一致。“这并非是作者原来的品名。”

作者回应称作品构思纯属偶然

对于网友的各式评价，“佩奇游春马蹄杯”的创作者陈先生回应说：“能够博得网友一笑，不论是调侃还是戏称的背后，我看到的都是赞赏。”

据介绍，陈先生毕业于中国美术学院，当初学习的是中国画专业，此后主要从事的工作是画国画和画瓷器。他告诉北青报记者，“佩奇游春马蹄杯”的诞生纯属偶然，“每次拿到一件瓷器，我都会根据外形和颜色进行创作，画什么上去，心中会有一个腹稿。”

在他看来，“佩奇游春马蹄杯”的创意主要在于小猪佩奇的加入，杯身上的青山绿水古树都是他擅长的中国画要素，小猪佩奇则是当下的热门元素，“两者结合起来是一时兴起的创意，当然也有整体的布局。”

他表示，瓷杯的走红有些出乎自己意料。陈先生介绍，这只杯子的创作流程跟往常一样，白色瓷杯是做工稍好一些的现成材料，准备颜料、作画、烤制等等过程花费了15个小时。“杯子没有完全成型的时候，我把图片发了朋友圈，当时就有客户预订了。后来有人把图发到了别的网络平台，很多人就开始关注转发，我的作品就成了‘佩奇游春马蹄杯’。”

目前未与其他商家合作

“佩奇游春马蹄杯”的走红，也让一些商家发现了商机。北青报记者发现，目前已有一些网络平台开始售卖同款瓷杯，杯子和杯身的画作都与陈先生创作的“佩奇游春马蹄杯”如出一辙。

北青报记者在一家店铺发现，一款名为“珐琅彩山水小猪佩奇游春马蹄杯社会人景德镇手绘茶杯品茗杯主人杯”正在出售，产品介绍中的杯子与网络上流传的陈先生的“佩奇游春马蹄杯”图片一致，售价为399元。店铺客服人员介绍，杯身上的画作由景德镇一级画师创作，七天左右出货。

对于商家生产同款白色瓷杯的行为，陈先生认为，如果画师是跟自己一样，亲手作画，只是以此为参照，“这样的话，我觉得无可指责。作画是一个创作的过程，不可能完全相同，可以算作个人的作品”。但是如果有商家批量生产的话，质量和工艺肯定都是有区别的，价格也会不同。

陈先生称，自己并未与任何一家店铺合作，“我有自己相对固定的客户群体，走的是定制渠道，‘佩奇游春马蹄杯’走红以后，已经陆续有人找我做类似的杯子，但最终呈现出来的成品肯定是不会完全一样的。”

（原题为《“佩奇游春”新奇珐琅白瓷杯走红》）