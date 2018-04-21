App Store新设计受欢迎 今日游戏版块下载量增8倍

新浪科技讯 北京时间4月21日凌晨消息，iOS 11中App Store的更新似乎收到了很多好评，如今，开发者们也从此次设计上的更新中获利。

一份来自Sensor Tower的最新报告显示，在App Store中被推荐应用的下载量增长了8倍，尤其是那些被“今日App”和“今日游戏”推荐的应用。

该市场调研机构收集到了自2017年9月到今天之间的App Store的App下载数据。这份报告中写道：“这段时间内，在美国地区，被App Store中今日游戏模块推荐的应用在当周的下载量较被推荐之前一周增长了8倍。”

尽管数量不多，但凡是被iOS 11中App Store推荐了的应用，其下载量都平均有2.2倍到2.4倍的提升。

美国App Store“今日推荐”版块应用与游戏下载量中值

然而，苹果选择哪个应用做为推荐对象十分重要。据Sensor Tower的报告显示，大型应用开发商和出版商开发的应用被推荐的可能性较小型应用开发者大很多。

该报告写道：“在美国地区，15家被推荐次数最多的应用开发商中有13家的应用下载量自去年9月份新版App Store上线以来都突破了一百万。苹果更倾向于推荐这些应用开发商开发的应用的做法并不奇怪。这些应用开发商们，特别是游戏开发商，通常有多款热门应用。所以当它们的应用更新时或发布新应用时，总会吸引更多的关注。”(小宝)