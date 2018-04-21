德国：广告屏蔽插件Adblock Plus不违反竞争法

新浪科技讯 北京时间4月21日凌晨消息，开发热门浏览器广告屏蔽插件Adblock Plus的公司最近在德国赢得了一场重要的官司，德国联邦法院裁决，该浏览器插件向出版商收费以加入其白名单的做法没有违反竞争法。

屏蔽网页广告的浏览器插件Adblock Plus拥有一个极具争议的商业模式，即该插件维护着一个白名单，在这个白名单中的列出的网站和服务不会被屏蔽广告。原因是这些白名单中网站的广告并不烦人，这些广告不弹窗、不自动播放声音、也不会以其他方式打扰用户。

然而，尽管白名单中的大约90%的网站和服务并没有为这份优待而付费，但是好几家大的出版商需向Adblock Plus交费后才能进入该白名单。加入白名单的收费标准是出版商广告收入的30%，即使交费后，出版商的广告也需要符合规定的样式。

Adblock Plus是由一家叫做Eyeo的德国公司开发的，最近几年该公司面临来自该国多家出版商的法律诉讼。因为对于这些出版机构来说，广告是其盈利来源之一，屏蔽掉网站上的广告相当于断了它们的财路。

多年来，这些媒体出版商都几乎没有在起诉Eyeo的官司中赢过，唯一一次出版商胜诉的案件发生在2016年，一家位于德国科隆市的法院裁决Eyeo向出版巨头Axel Springer收费以加入其白名单的做法违法。

然而，一家位于德国慕尼黑市的上诉法庭则给出了相反的裁决。在2017年，一次由RTL Interactive、ProSiebenSat.1等出版商联合发起了对Eyeo的诉讼，最后该法庭驳回了该起诉。

现在，Eyeo已经向德国联邦法院（Federal Constitutional Court）对Springer案件中科隆当地法院的裁决提起上诉。而根据联邦法院的决定，科隆当地法院的裁决应该被撤销。

本周四，德国联邦法院宣布在现有德国法律体系下，Adblock Plus的做法“并不构成侵略性的商业行为”。而Eyeo公司也不是Alex Springer宣称的那样会干扰媒体行业的自由。

同时，德国联邦法院指出，出版商Bild阻止在浏览器中装有广告屏蔽插件的用户访问其网站的做法也是被允许的。

在联邦法院宣布裁决结果后，Alex Springer媒体主管Claas-Hendrik Soehring在一份声明中表示该法院的裁决是“错误的”，该出版机构将向德国联邦宪法法院（Federal Constitutional Court）提起上诉。

该主管说：“我们认为联邦法院对于此案件的裁决违反了宪法中关于出版业自由的规定，因为广告屏蔽插件有意破坏了在线媒体的完整性和其营收来源。像Adblock Plus这样的应用危害到了信息服务的质量和多样性，因此也伤害了公众的利益。”

Springer还指出说Adblock Plus篡改网页代码的行为违反了版权法。

Eyeo公司媒体主管劳拉·多恩海姆（Laura Dornheim）向媒体表示，Springer将该案件上诉至联邦宪法法院的做法是“可笑的”，虽然Springer有权这么做。

劳拉说：“联邦法院昨天说了，Springer有太多的方法来应对广告屏蔽，更重要的是，它有很多其他的方式为其高质量内容提供资金来源。”

另外，劳拉还提到说减少广告并不会带来媒体业的消亡，她说：“Springer的数字媒体部门拥有两位数的营收增长率。”

对于Springer称Adblock Plus侵权的说法，劳拉也予以了否认。她说：“严格来说，Adblock Plus运行在用户的电脑上，我们没有方法去篡改Springer的源代码。它们可以因此告Eyeo。现在清楚的是，Springer的策略就是反复把Eyeo告上法庭。”(小宝)