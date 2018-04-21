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北京部分政府官网启动整合 千余网站将精简至80余个

北京部分政府官网启动整合 千余网站将精简至80余个
2018年04月21日 06:15 北京青年报
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　　北京部分政府官网启动整合，千余政府网站将精简至80余个

　　李泽伟/北京青年报

北京市政府“首都之窗”首屏。 截图北京市政府“首都之窗”首屏。 截图

　　北京青年报4月21日报道，北京市政府办公厅在去年年底出台《关于贯彻落实〈政府网站发展指引〉的实施意见》，提出政府网站进行精简整合，全市1000多个政府网站将整合到只剩80余个，实现“一区一网、一部门一网”。记者调查发现，部分单位的政府网站已经启动整合工作，部分区属部门原有官网网址已经改为含有代表区政府标志的网址，接下来还将进一步整合。

　　目标：千余政府网站将精简至80余个

　　《实施意见》提出，目前，北京市共有政府网站1042个，其中市政府门户网站“首都之窗”1个；市级部门网站95个，垂直管理单位网站115个；17个区（含北京经济技术开发区）网站共计831个。《实施意见》对规范整合现有政府网站提出了明确要求，对照这些要求，全市有960个政府网站需要整合，包括146个市级部门下属单位网站、540个区级部门及其下属单位网站和274个乡镇街道网站。整合工作全部完成后，北京市政府网站将只保留80余个，实现“一区一网、一部门一网”，整合比例将达93%。

　　《实施意见》还明确了整合的进度要求。至2018年6月底前，完成市政府各部门、各单位政府网站的规范整合工作；2018年12月底前，完成区级及以下政府网站的规范整合工作。根据规划，今后市政府各部门、各单位政府网站将逐步向市级平台迁移。经市政府办公厅批准后，各区政府建设本区集约化平台。北京将形成“1+N”的市区两级政府网站集约化平台。相关部门负责人曾介绍，现有的网站数量繁多，不利于集约化地获取信息，无法做到一个链接进入查询多项信息，同时很多单位有各自的网站，给群众区分真伪也带来难度，精简整合后可以节约成本，提高效率，也有利于信息的集约化。

　　现状：多个部门官网有两个不同网址

　　按照文件中提到的一区一网的要求，很多区属部门和乡镇街道的官网将被整合。记者发现，多个区的区级部门和乡镇街道的官网模式多种多样，没有完全统一的模式。区政府官网中一般设有各区级部门和乡镇街道的网址链接，从这些链接进入发现，这些单位的官网域名中一般含有代表该区的首字母缩写。有的区级部门和街道乡镇搜索不到单独的官网网址，只能从区政府官网中的链接进入，有的区级部门和街道乡镇可以搜索到单独的官网。

　　记者发现，单独搜索出的部分单位的官网网址，和区政府官网提供的该单位链接网址并不相同，但都能进入同一个网站，比如单独搜索通州区宋庄镇的官网为http://www.songzhuang.gov.cn/，可以看出网址以该地的拼音为主要元素，而从通州区政府官网页面提供的宋庄镇链接进入，网址为http://www.bjtzh.gov.cn/sz/，链接中包含代表通州区政府官网的标识，代表宋庄镇的首字母缩写放在最后。

　　两个网址可以打开同一个单位链接并不少见。比如搜索门头沟区教委链接网址为http://www.mtg.bjedu.cn/mtgedu/index.htm，而从门头沟区政府官网首页给出的区教委链接为http://jiaowei.bjmtg.gov.cn/mtgedu/index.htm，两个网址都可以打开同一个页面。还有的单位原有的网址已经打不开，比如搜索通州教委官网显示的网址http://www.tzedu.gov.cn/，从通州区政府官网提供的部门链接中，区教委的网址是http://edu.bjtzh.gov.cn/，和此前的链接有明显变化，加入了代表区政府官网的统一元素。

　　不同的区级部门和街道乡镇之间，不仅网址格式多种多样，官网信息丰富程度也不尽相同，有的乡镇官网页面和区政府官网类似，包含图片新闻、工作动态、政务公开、便民服务等多个栏目，有的则比较简单，主要是各种工作动态的链接。

　　进展：部分单位官网域名改为本区统一格式

　　记者发现，部分单位官网已经在根据这份文件要求进行整合，比如搜索朝阳教委官网，点开后页面会有提示，为规范政府网站域名管理,进一步服务用户，北京市朝阳区教委官方网站现用域名http://www.bjchyedu.cn，即日起变更为 http://edu.bjchy.gov.cn,原域名将停止使用，并且在几秒钟之内跳转到后一个链接。可以看出，新的网址加入了代表区政府官网的字母缩写。北京商务中心区管理委员会原来的网址为http://www.bjcbd.gov.cn/，点击链接进入的页面会显示，根据《北京市人民政府办公厅关于贯彻落实〈政府网站发展指引〉的实施意见》的要求，北京市商务中心区管理委员会官方网站已于近期完成了调整，并启用全新域名http://bjcbd.bjchy.gov.cn/，该提示的落款显示为4月13日，意味着域名的调整日前刚完成。

　　记者了解到，政府网站域名的整合只是网站整合的一部分，工作模式、运行机制还没有变化，有的单位网站域名改成了区政府统一的域名，但之前网站的内容和技术支持由原部门负责，从人力、财力等机制上维持原有的保障模式，域名变更后这方面还没有变动，整合后官网运营维护是由原单位负责，还是由上级部门统一负责等操作性细则，目前还没有确定，还需要接下来进一步研究探索。

　　（原题为《北京部分政府官网启动整合》）

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