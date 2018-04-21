来源：人民日报海外版

“网证”试点 无需实体身份证可办政务、住酒店等

无需实体身份证可办政务、住酒店、买车票

“网证”来了 便利到了

李 贞 桑珊珊 吴 娜

“这就像电子版的身份证，太方便了。”浙江省衢州市市民蒋女士成为了在支付宝里第一位获得“居民身份证网上功能凭证”(简称“网证”)的人。4月17日，由公安部第一研究所可信身份认证平台(CTID)认证的 “网证”首次亮相支付宝，并正式在衢州、杭州、福州3个城市的多个场景同时试点。

“扫一扫”即证明身份

“网证”是基于居民身份证、采用活体人脸识别技术的可信身份认证，为公安部与各地公安机关合作联合推出的身份证网上应用凭证。

申请办理“网证”只需要打开支付宝“卡包”、“证件”，再进一步按照页面提示完成“刷脸”等身份认证，证明是本人，就可以领取自己的“网证”。使用时，打开网证二维码，通过扫一扫证明自己的身份。

目前可用的生活场景包括政务办事、酒店入住和买车票。支付宝工作人员徐婷说，这3个场景是人们忘带身份证引发状况最多的场景。浙江省杭州市睿沃智慧酒店是本次试点之一。酒店负责人张玉丰说：“我们公司的智能机器人前台加上‘网证’办理入住时间只需15秒左右。”除了节约客人时间，也将给整个酒店的运营带来便利。

使用“网证”能否保证个人信息安全是许多民众关心的问题。据了解，用户在“网证”的每一次使用过程中，都要通过4道关卡：“手机密码+支付宝登录密码”打开你的支付宝，再通过“指纹验证+刷脸验证”，光是支付宝人脸识别技术的准确率就达到了99.99%。

衢州市公安局党委副书记、副局长黄忠京认为，“基于‘网证’易保管、易携带、多重密码保障等特点，可以说它的使用非常安全，能大大降低证件丢失的概率和被人冒用的可能性。”同时他也指出，网证不能替代实体身份证。目前“网证”只是实体身份证的一个辅助。

证件电子化成行业趋势

在此次支付宝推出“网证”前，也已经有其他形式的电子身份证推出。

2016年11月，广西南宁公安利用南宁警方APP平台、微信端等，发布了“电子身份证”，可应用于在租车公司租车，找师傅上门开锁，预约电动车防盗“地网”设备安装等。

去年底，广东省广州市与微信合作，签出全国第一张“微信身份证”。当居民办理了“微信身份证”之后，它便存在微信卡包里，等到需要使用时，只要打开卡包，对准机器设备扫描即可。

此前这些电子身份证都是地方相关部门与支付宝、微信等合作研发的，仅支持本地用户使用。而本次的支付宝电子身份证是与公安部第一研究所一起合作，经可信身份认证平台认证的“网证”，相当于全国通用。

蚂蚁金服副总裁邹亮认为，证件电子化已经是一种行业趋势，“这次试点，表明 ‘网证’具备可复制性，如果用户反馈良好，我们愿和更多政务机构、合作伙伴一起，服务更多城市老百姓。”