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70%处亏损状态资本狂赌在线教育 行业乱象亟待整治

70%处亏损状态资本狂赌在线教育 行业乱象亟待整治
2018年04月21日 03:03 中国经营报
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资本狂赌在线教育 行业乱象亟待整治 截至2016年，70%在线教育公司处亏损状态资本狂赌在线教育 行业乱象亟待整治 截至2016年，70%在线教育公司处亏损状态

　　刘旺、孙吉正

　　在线教育领域正日益受到资本的青睐。

　　近日，在线教育领域频频传出融资消息。4月17日，网易有道完成首轮融资，估值11.2亿美元；3月20日，一起科技获得了2.5亿美元E轮融资，刷新行业纪录；同日，宝宝玩英语也获得了由腾讯领投的1.5亿元B轮融资。

　　根据中商产业研究院发布的相关数据显示，2017年中国在线教育市场规模预计达到2402亿元，2018年将有望突破3000亿元。

　　而在风口之上，机构之间恶性竞争、学员退费难、机构盈利难等问题频频被曝出，使得在线教育行业在发展之中饱受质疑。

　　21世纪教育研究院副院长熊丙奇对《中国经营报》记者表示：“资本投入和在线教育自身的发展其实是两回事。资本在意的是可以炒作的概念、题材，而在线教育的发展还是要回归到教育的本身。目前我国在线教育发展的现状就是一方面资本在炒作，另一方面在线教育本身的发展还是存在着一些问题的。”

　　重回风口

　　4月17日，网易有道宣布完成首轮战略融资。此轮融资由慕华投资领投，君联资本参投，投后估值达11亿美元。

　　在网易有道对记者的采访回复中，记者了解到，网易有道由网易控股，旗下拥有工具类和在线学习类产品。网易高级副总裁、有道CEO周枫在发布会上表示：“我们的教育产品是课程和工具一起做，课程由有道精品课品牌承担，工具就是教育APP矩阵，包括有道词典、翻译官、口语大师等。”

　　在网易有道对记者的回复中，表达了此次融资的主要目的并不是钱。周枫表示：“网易有道是网易下面的公司，钱不是最重要的问题。就靠网易基金我们也可以发展，融资的目的主要是为了战略协同机会，以及行业方面的经验和资本市场的经验。不跟市场互动就容易闭门造车。”

　　而在发布会上，网易有道公布了做教育的TEACH模型，分别展现了网易有道的五大业务板块和业务线：T为学习型APP带来的用户基础（Tools）；E代表与优秀老师共赢（Educator）；A即人工智能（AI）；C即高品质内容（Content）；H为智能硬件（Hardware）。

　　中国教育科学院研究院储朝晖对记者表示：“网易有道事实上是构建出来一个模式，作为一个在线教育企业，它进行这样的建构，说明它在探索在线教育的前进方向和盈利方式，是一种积极的表现方式。但效果怎么样，还要靠时间来判断。”

　　七天网络在线课程负责人朱培元也告诉记者：“网易有道拥有大量的用户基础和庞大的产品矩阵，但事实上其产品不管是知名度还是质量在业内都算不上顶尖，用户数量也属于一般水平。网易五大业务线的用户，可能会对受众的自我提升起到一定的作用，但如果说这五大业务线定义了行业的发展方向，就有点夸大了。”

　　事实上，在线教育已经在资本市场迎来了新的爆发期。自2018年3月至今，短短一个多月的时间内，包括网易有道、一起科技、宝宝玩英语、考虫、成长保等多家在线教育品牌传出融资消息。

　　记者整理发现，仅3月份就有超过10家投资机构入局在线教育领域，包括真格教育基金、歌斐资产、基因资本、昆仲资本、达晨资本等。

　　储朝晖告诉记者：“在线教育火热，与其充足的市场空间不无关系，有需求才会有市场。这与我国的教育体制和考核评判标准有关，消费者希望通过在线教育进行短期提升获得回报，资本正是抓住了这种心理，来利用教育追求商业利润。”

　　根据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国在线教育市场前景及投资机会研究报告》显示，预计未来五年中国在线教育市场将继续保持高速增长，2017年中国在线教育市场规模预计达到2402亿元，2018年将有望突破3000亿元。

　　同时就在今年3月底，短短6天的时间内，3家教育机构集中上市，登陆资本市场。3月23日，尚德机构登陆纽交所；3月26日，中国新华教育登陆港交所；3月28日，精锐教育也在美股上市。

　　熊丙奇在接受本报记者采访时表示：“资本一直在将在线教育颠覆传统教育当做噱头，但实际上我们进一步去看在线教育的教育模式，就会发现其实它并没有颠覆传统教育，也没有办法去进行创新。将线下的资源放到网上，确实突破了时间空间的限制，但依旧是老师讲学生听的教学方式，而这正是传统教育最大的问题，强调知识的传输，并没有增加互动、探索和个性化。并没有对传统教育进行颠覆，甚至可以说是对传统教育弊端的放大。”

　　储朝晖也认为：“在资本的助推下，在线教育得到发展。但实际上教育的回报周期是比较长的，资本的进入是追求商业回报，并不是教育的回报，在当前的考核评判标准下，在短期能获得商业回报的可能性较大，但这是不长远，也是不稳定的。”

　　行业乱象亟待整治

　　在线教育重新回到了资本风口，背后的问题也逐渐暴露，恶性竞争、盈利难题等问题饱受诟病。

　　据此前央视财经报道称，市场机构对400家主要在线教育企业调查结果显示，截至2016年底，当中70%的公司都处于亏损状态，10%的公司能够持平，能够盈利的仅占5%，甚至15%的企业濒临倒闭。

　　而盈利难题，就连上市公司也难避免。《中国经营报》记者了解到，作为国内首家赴美上市的在线教育公司51Talk，3月26日发布了2017年全年财报。财报显示，51Talk2017年全年净亏损为5.808亿元，上年全年亏损5.148亿元，同比扩大13%。

　　在熊丙奇看来，在线教育盈利难与其自身模式有关。“在线教育侧重的是知识点的传播，交互性和探索性不足，所以在线教育很难实现高品质个性化的教育，因此在现实的推进过程中，很难形成真正的盈利模式。同时，目前的在线教育其实就是将线下教育搬到了网上，但目前互联网经济的获客成本极高，过多精力去做营销与师资的维护，缺乏对教育品质的追求，导致恶性循环。”熊丙奇对记者说。

　　尽管盈利难题尚未解决，但也抵挡不了资本进入在线教育市场。而在近期的投融资事件中，最受资本青睐的就是K12领域。不管是刷新行业纪录的一起科技，还是同样于3月份完成融资的宝宝玩英语、成长保，都属于K12领域。而根据芥末堆与德勤中国联合发布的《2017年教育行业蓝皮书》数据，2017年，K12领域融资金额达到了34.3亿元。

　　而目前，K12市场“玩家”众多，以学业辅导著称的学而思布局在线教育，新东方针对学龄前儿童开设“泡泡英语”；一起科技、猿题库、作业帮等借助资本力量迅速崛起；51Talk、哒哒英语等巨头强势入局。

　　朱培元告诉记者：“K12领域受到资本青睐主要由于教育资源分布的不均衡，同时，教育说到底还是精英的教育，在这种情况下，K12领域拥有巨大的市场机遇。”

　　储朝晖指出，目前的考核评判标准，学生的分数和录取率决定了学校的档次和身价，但公立学校存在着分布不均衡的现象，不少地区的家长只能通过教育机构来提升孩子的分数。大部分K12在线教育就是抓住了学生家长的这一需求，来进行业务的拓展。

　　但随着众多企业和资本的入局，行业乱象也逐渐暴露。

　　小猿搜题与作业帮APP互称对方构陷“涉黄”、学员退费难、师资良莠不齐等问题频频被提到。储朝晖对记者表示：“目前在线教育行业由于商业资本的混入，造成了不少诚信的问题，这其实就是一种急于获得商业回报而不择手段的现象。但事实上，在线教育只是作为一种媒介而存在，不应只看到媒介的作用，更要加强内容的投资和建设。目前在线教育行业的现状就是单纯追求对平台的搭建，但缺少内容的创新。”

　　熊丙奇指出，近年来，无论是线下的传统培训机构，还是新兴的在线培训教育公司，都大多集中在K12领域，资本的进入促使了行业的快速发展，但暴露出的各类问题也不在少数，恶性竞争等问题也反映了教育培训公司急于在K12领域获取“一席之地”。

　　“目前的教育评价制度，决定了消费者对于教育产品的需求也是单一的，所以K12领域集中了大多数的在线教育公司。但我们谈论在线教育这个形式的同时，一定要清楚它本身的核心是教育。要分析它的形式、内容和受教育者的需求，按照教育的发展规律去发展在线教育这一媒介。否则的话就是一种炒作，无论发展多迅速，也是充斥着泡沫。”熊丙奇说。

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