世界银行：移动支付加快全球普惠金融发展

世界银行于当地时间19日最新发布全球普惠金融指数（Global Findex），显示目前全球有约38亿成年人拥有银行账户或移动支付账户，手机和互联网加快了全球金融普惠性的发展趋势。

世行特别提到，数字金融在中国快速发展，移动支付在中国占比达57%，比2014年增加了一倍以上。

“在过去几年，我们看到世界各地在将人口纳入正规金融服务方面取得了长足的进展。”世界银行集团行长金墉表示，”普惠金融让人民能够储蓄以应付家庭所需，借贷支持企业经营，或者作为应急缓冲资金。获得金融服务是减少贫困与不平等的关键一步，而手机拥有率和互联网上网率的新数据显示出利用技术实现普惠金融机会空前。”

数字金融交易量大增

全球普惠金融指标体系是世界银行根据144个经济体民众使用金融服务状况编制的数据库，自2011年以来每三年发布一次。

根据今年的指数，全球有69%的成年人拥有银行账户或手机储蓄账户，2014年和2011年该比例分别为62%和51%。从2014年~2017年新开户成年人达5.15亿， 2011年以来新开户成年人为12亿。不过，在一些经济体成年人账户拥有率快速增加的同时，另一些经济体因性别或贫富差距等原因进展较慢。

此外，全球还有17亿无银行账户人口，但其中三分之二的人拥有手机，这将有助于他们获得金融服务。世行发现，数字技术可以利用现有的现金交易将人们纳入金融体系。例如，政府将工资、养老金和社会福利直接发到账户上，可以令全球使用正规金融服务的成年人增加1亿，其中发展中经济体增加9500万人。目前全球有2亿多无账户成年人在私营部门工作，工资用现金支付，还有2亿多人销售农产品获得收入，只收现金。

区域差异较大

从区域来看，在撒哈拉以南非洲地区，移动支付推动了普惠金融。虽然在金融机构开户的成年人口比例没有变化，但移动支付账户比例相较于2014年几乎增加了一倍，达到21%。

自2014年以来，移动支付账户从东非扩大到西非及其他地区。该地区的8个经济体中，有至少20%的成年人只使用移动支付。

在东亚太平洋地区，虽然账户拥有率并无变化，但数字化金融交易使用率呈增长趋势。目前该地区有71%的成年人拥有账户，与2014年相比几乎没有变化。但印度尼西亚是一个例外，在2014年~2017年间开户比例上升了13个百分点，达49%。该地区性别不平等的情况较为少见，无论男女均可拥有账户。值得一提的是，在中国，拥有移动支付或购物账户的成年人比例增加了一倍以上，达到57%。

同期，在欧洲中亚地区，成年人账户拥有率从58%增加至65%。在有账户人口中，17%是为了接收政府付款而新开户。使用数字化支付或收款的成年人比例增加了14个百分点达到60%。报告称，普及政府养老金数字化支付可将无账户人口减少2000万人。

报告认为，在中东北非地区，在妇女中扩大普惠金融的机会尤其显著。目前该地区52%的男性拥有账户，而女性只有35%拥有账户，在各地区中性别差距最大。

同时，在南亚地区，有账户成年人口比例上升了23个百分点达到70%。印度是这一进步的推动力，印度政府通过生物认证推广普惠金融的政策推动有账户人口比例上升到80%，其中妇女和较贫困人口增幅最大。