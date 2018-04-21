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评论：别让网络色情涂鸦未成年人生的“白纸”

评论：别让网络色情涂鸦未成年人生的“白纸”
2018年04月21日 01:03 新京报
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　　评论：别让网络色情涂鸦未成年人生的“白纸”

　　别让网络色情涂鸦未成年人生的“白纸”

　　议论风生

　　正规的、科学的、有益的性教育不去填充这张白纸，就很可能被扭曲的、错误的、有害的“性信息”肆意涂鸦。

　　近日，一篇名为《你不知道的未成年网络色情，除了“文爱”还有“磕炮”》的文章引发关注。文中指出，通过文字、语音等方式进行性挑逗的“文爱”“磕炮”等，在未成年人群体中传播甚广。

　　在这些林林总总的未成年网络色情背后，平台治理不力自然难辞其咎。毕竟，这些问题暴露出了平台的疏漏和懈怠。不分年龄地随意出入“磕炮群”、有毒信息泛滥，甚至公然“有偿交易”，背后反映的都是平台审核、监管义务的不到位。

　　如果说保护未成年人不遭遇“线上侵害”是一场防卫战，那这些社交平台就是一线阵地。这道防线一定要织牢、守住，否则便会陷入“事后诸葛亮”的被动局面。这不仅是平台的企业责任，更是沉甸甸的社会责任。故而，平台方面理应提高对网络色情专用语汇的敏感度，凭借反色情算法模型等技术，对其进行治理。

　　更不可忽略的，是性教育缺乏导致的未成年人防网络色情侵害堤坝的阙如。每个孩子生来都是一张白纸，还是一张充满好奇和求知欲的白纸。在对性的了解和认知上，科学的性教育不去填充这张白纸，那么就很可能被扭曲的、错误的“性信息”肆意涂鸦，进而损害未成年人的健康成长。

　　很多家长可能会觉得，未成年人对于性知道得越晚越安全。但晚知道不等于无法知道，尤其是现在的互联网世界，若想把未成年人和性完全隔开根本是不可能的。这样的人为隔阂，只会造就更多的胡思乱想，使得未成年人自行去求解，以致误入歧途。

　　鉴于此，对于“文爱”这类“虚拟色情”，打击互联网上的犯罪主体、清理有害信息、整顿不规范的平台是最直接的工作方法，也是“下意识”的保护动作，显然很有必要。但考虑到再强的防护盾也不可能尽善尽美，有些非法者会无孔不钻和“推陈出新”，显然有必要从未成年人的性教育着手，增强他们对有害信息的免疫力。

　　本质上，与新兴的非法性交易、性引诱轻易侵染未成年人对应的，还是性教育工作做得不到位。因此，与其被动地去保护未成年人，不如一开始就给他们穿上健康的“认知铠甲”，让他们从认知的源头就学会自我保护。

　　此外，有些法律小常识也应早早教给未成年人。一些性常识和法律常识，不该在未成年人的世界成为冷门知识。

　　□与归（媒体人）

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