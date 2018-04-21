专车司机遭违法辞退获赔 宣判后公司表示要上诉

来源：北京晨报

遭违法辞退 专车司机获赔

宣判后公司表示要上诉

认为公司将其违法辞退，神州专车司机常某起诉要求对方支付违法解除劳动合同赔偿金、返还车辆押金以及未休年假工资等。后公司也提起诉讼，称常某系旷工，公司无须支付赔偿金等。前日，朝阳法院认定公司以运营额低为由解除了与常某的劳动关系，判决应支付违法解除劳动关系的赔偿金13500元，同时全额退还常某一万元财产保证、支付其未休年假工资800余元。

专车司机称运营额低遭辞退

据常某说，他自2015年1月9日起，在天津安驾商务咨询服务有限公司从事司机岗位，运营神州专车，双方签订了为期三年的劳动合同，月平均工资约4500元。其间，公司运营主管李某曾要求其提高营运额，否则就不让他干了。2016年6月19日，他驾车被他人追尾，车辆送至修理厂维修。次日车修好后，由于李某始终不给修理厂发邮件，致他无法提车。后李某告知因营运额低，要求常某“自愿离职”即可退还保证金，否则不退。同时，公司还停止了常某的司机端并扣留车辆，之后将其辞退。认为公司系违法解除劳动关系，常某首先提起仲裁后诉至法院，要求赔偿、返还车辆押金一万元并支付未休年假和婚假工资。

公司同时也起诉常某，称他自行离岗且在收到《限期返岗通知书》后仍拒不到岗，视为旷工，遂依据规定与其合法解除劳动关系。由于公司提供给常某运营的资产没有退回，且存在车辆损失、违章等，应扣除费用后返还车辆押金。常某并未申请年假和婚假，因此拒付这部分工资。

庭审中，常某提交了他与运营主管李某通话的录音并请与他开双班倒、后也遭辞退的司机孙某出庭作证。对此，公司称没有李某这个人，对于证据真实性和证人证言不予认可。

法院认定公司违法解除劳动关系

法院认为，天津安驾公司未举证证明常某的直属运营主管是谁、何时停止其手机APP司机端以及多次电话联系常某返岗，对此应承担举证不能的不利后果。

常某送修车辆后无法主动提供驾驶劳动，其提供的与代表公司人员的手机通话录音虽为复制件，但内容与证人的证词以及证人与代表公司人员的手机通话录音的内容，可以相互印证形成证据链条，能够证明公司以运营额低为由与常某解除了劳动关系，故对常某有关公司违法与其解除劳动关系的主张，法院予以采信。天津安驾公司主张其收取的财产保证金只是代第三方收取，但未举证证明，公司收取常某财产保证金缺乏法律依据，应全额退还。

据此，一审判决天津安驾公司返还常某财产保证金一万元，支付违法解除劳动关系的赔偿金13500元，支付未休年休假工资827元。因常某在职期间未休婚假，法院驳回了其要求支付未休婚假工资的诉求。宣判后，公司称常某提供了虚假证据且证人与其存在利害关系，表示要上诉。

北京晨报记者 颜斐