马化腾8年等来腾讯文档 创业者迎来噩梦还是春天？

“好事，巨头入场说明春天来了。”

一起写的CMO杨军对寻找中国创客记者说，他口中的“好事”，是这家主打实时办公协作的平台迎来了科技巨头腾讯的正面竞争。

同类型知名创业公司——石墨文档的创始人吴洁也表示，腾讯文档的刚刚入场正说明了，企业服务时代的来临。很多创业公司和巨头都进场投入企业服务的各个方向，而云文档是在办公和企业服务中都非常重要的领域方向。

虽然可能在外界看来，事情并非如此乐观。

4月18日，腾讯在北京宣布正式推出专注多人协作的在线文档产品——腾讯文档。这是一款类似一起写、石墨文档等产品的在线文档工具，支持随时随地创建、多人协作式编辑等，可以实现旗下的QQ、微信等多个平台的编辑和分享。

大约一周前，石墨文档刚刚宣布完成近亿元的B轮融资，这一轮的投资方是今日头条。据一位石墨的投资人透露，这一轮融资在去年底就已完成，“一直在等一个合适的时机放出消息。”

尽管石墨团队已有心理准备，但腾讯入局正面竞争这个市场，还是让很多人感到意外——为什么腾讯要入局如此小众甚至还处于市场教育阶段的在线文档市场？巨头入局细分领域会给普通创业者带来什么样的影响？

腾讯为什么要做文档？

“团队给我的意外惊喜，没有一丝丝的防备。八年前原本希望广研团队开发，但广研做成了微信后就放下了。今天反而由SNG QQ团队做了，而且还有微信小程序版。” 4月18日晚间，马化腾通过自己的朋友圈对这款新产品进行了广而告之，可以看出腾讯内部对这款软件的重视。

马化腾的话表明，这款针对企业服务的产品是由社交网络事业群下属的QQ团队打造而非微信所在的WXG（微信事业群）。腾讯对企业服务市场历来重视，早在此之前，微信和QQ分别推出过针对企业服务市场的企业微信和TIM，加之更早之前的企业QQ、企业邮箱、RTX等产品。

但困扰腾讯的是，自2014年底，阿里巴巴旗下的钉钉面世后，掀起了中国企业级市场颠覆性的变化，而腾讯在企业级市场却显得有些“掉队”。这一问题从钉钉和企业微信的数据对比也可以看出。

钉钉数据显示，截止到2017年9月底，使用钉钉的企业数量突破500万家，到2017年12月底，钉钉注册用户数量达到1个亿。同样在2017年12月底，企业微信官方数据显示有150万家注册企业、3000万活跃用户。

但不论是钉钉还是腾讯旗下的多款企业服务产品，均是以平台的思路在做，尽管在产品上面会镶嵌一些类似的功能模块，也有一些功能受到用户的喜爱，但并未像腾讯文档这样单独再打造一个APP并独立命名。

作为实时办公协作平台领域的创业者，一起写CMO杨军近日透露，目前一起写服务的个人用户超过600万，企业用户超过10万家。石墨文档的创始人吴洁也透露，石墨文档已服务近千万个人用户、12 万家企业用户。

这些数据表明，在线文档市场确实在逐渐受到更多人的关注和接受。

腾讯文档负责人表示，产品在TIM等产品上进行了一年的孵化，活跃用户突破500万人。从这里可以看出，腾讯文档也是在平台型产品上做了大量测试后才独立出来。

“这不太符合大公司的产品逻辑，但如果他们判断这个功能有可能成为数千万的用户甚至企业的刚性需求，那完全可以反过来打造产品，因为正常的逻辑一直走不通啊，差异化竞争或许还有机会。”一家企业服务公司的产品经理说。

创业公司的噩梦？

“目前受到腾讯文档冲击的，最大的可能是国内做通用办公文档的创业公司，比如石墨和一起写，在功能层面几乎是一比一重叠。”媒体人陈金洲表示，而这两家“一比一重叠”为代表的在线文档类创业公司，就成为了腾讯文档的直接竞争对手。

毫无疑问，石墨文档、一起写等创业公司让用户和企业接触和使用到在线文档产品，但受限于创业公司的局限性，尤其是涉及到需要教育市场的产品，如果没有足够的资源、资金支持，很难快速跑出来，但巨头不一样，从一年获取500万活跃用户就能看出。

有观点指出，腾讯入局是对在线文档市场的收割，这也基本宣告了创业公司很难再快速发展和扩张，而杨军则表示，“腾讯在企业服务各领域发力早就开始了，但并没有见到哪个领域已经清扫完毕。”

对此问题，石墨创始人吴洁对寻找中国创客的回应颇有意味，“腾讯文档一直在长期、深度的研究和参考石墨文档，并且跟随石墨文档的产品设计和技术框架。石墨2015年正式发布，腾讯 TIM 文档17年线上推出，18年正式上线改名为腾讯文档。石墨一直专注在这个领域已经 4 年，产品成熟度、技术成熟度和用户体验都在这个领域是全国领军的。所以石墨在一个非常好的位置。”

在吴洁看来，市场对文档产品提供技术输出和完整的产品都是有需求的，所以我们下半年会推出 SDK 产品。“先把云端Office做成，做成了就是一个上亿的生意。”

腾讯文档的一大杀手锏是基础版本免费，而目前也没有推出其他收费的版本，这势必会吸引来不少对文档产品有兴趣的用户下载使用，但对于已经使用其他公司文档的用户尤其是企业用户来说，则可能没有那么容易更换，因为迁移企业服务平台是一件成本很高的事情。

腾讯即时通讯产品部总经理冼业成表示：“腾讯文档打通QQ、微信社交关系链，真正做到办公社交无缝衔接。接下来，还将持续接入腾讯内外部能力，通过提供最佳办公体验，培养中国数亿白领用户使用在线文档的习惯。”

可以看出，通过文档切入办公市场是腾讯对腾讯文档寄予的厚望，也基本可以看出确实是希望通过“爆款应用”反向影响多款企业服务产品，也不排除将来在这款软件上上线更多功能，甚至也有可能最终演变成一款全新的“钉钉”或者“企业微信”。

但不论是一起写、石墨还是其他类似应用产品，均是钉钉平台上面的应用，可以通过钉钉倒流企业用户，也通过其聚焦的工作场景来更好的满足用户需求。加上腾讯文档的未来规划，也是旨在通过聚焦的功能跟钉钉展开竞争，虽然切口很小，但一直说自己是创业公司的钉钉一定会引起重视。

另外，马化腾说这是一款微信团队放弃了被QQ团队捡起来重新做的产品，微信和QQ虽然是师出同门，但微信的崛起对QQ的影响非常之大，掌上明珠的地位拱手相让，也会让QQ团队憋着一口气。

经过企业微信几年的努力，微信和腾讯并没收到预期的效果，那对内对外都“有仇”的QQ团队，能靠这款不走寻常路的腾讯文档拿下企业服务大市场吗？对赛道内的创业者来说，这也许并不重要，他们更关注的可能是自己辛苦打下的市场会受到多少侵蚀。

毕竟，石墨、一起写等同类应用的在超过一定人数后，会按照协作者的数量收取费用，以石墨为例，高级版每月每人收费9.00元，企业版每年每人费用为216元，而在腾讯文档目前完全免费。

除了这个行业，对于整个中国的创业生态来说，恐怕也并不是一件好事。当巨头们一夜之间踏入领域内，创业者们还能睡得着觉吗？最有说服力的一个细节是，就连在百度上搜索“石墨文档”，排在第一位的都是腾讯文档的广告了。

记者 | 赵雷

编辑 | 赵力

编辑：赵力 刘喆