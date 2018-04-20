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DCM林欣禾:并购潮中方向盘在CEO手里 基金是后排乘客

DCM林欣禾:并购潮中方向盘在CEO手里 基金是后排乘客
2018年04月20日 23:09 新浪综合
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　　来源：创业邦

　　记者：曲琳 宁泽西 编辑：曲琳

　　寻找独角兽背后英雄，揭秘实力投资真相，欢迎关注创业邦「投资名人堂」。这些独角兽捕手，投出摩拜、ofo、滴滴、小米、知乎、陌陌、快手等，本文系第21篇报道。

　　DCM中国成立至今11年，在所投的100多个项目中斩获了58同城唯品会途牛旅游网、51Talk、人人、易车、当当、前程无忧等11家上市公司以及快手、货车帮、优信拍、丁香园、好大夫、快钱等众多明星项目，逐渐积累起“准和精”的业内口碑： DCM坚持整个团队不多于8人的打法，每年投资10个左右项目，仅2012-2015年就有4家公司IPO。

　　“不懂的我们不投，我们只投适合自己的项目”是林欣禾的投资哲学，VR、无人便利店，共享单车……这些热门风口似乎跟DCM无关，但并不妨碍它挣到自己想挣的那一份，因为“中国经济太大了”。

　　在DCM中国，林欣禾曾在5年内投出4家上市公司，其中包括异军突起的特卖电商唯品会和后来并购了赶集网的58同城。彼时，他的经验总结——“两家公司打架，谁先上市，谁赢”——正在如今中国巨大的并购潮中，经历着一波新经济周期的洗礼。

　　“今天不一样了，私募的钱很多，融资没障碍，上市公布信息，反而处于劣势。”林欣禾谈到了对一些“超级独角兽”在一级市场估值已极高，却迟迟没有IPO的看法。他称自己作为投资人是坐在车后排的乘客，付油钱，方向盘在CEO手里；对于ofo、摩拜这两家DCM没有投资的共享单车巨头，他不认为自己错过，他的理念是看不懂就不投；而唯品会之后，他心目中的下一个电商机会在微信。

　　以下整理自现场访谈，有删减。

　　一、谈资本：私募市场钱越来越多

　　创业邦：某自媒体有一篇爆款文，提到DCM才是低调投赛道的一家，“DCM 投了快手、秒拍、美拍三大短视频平台”，是否是真的？

　　林欣禾（以下简称林）：假的，我们只投了快手。行业里大家都清楚，DCM是不投竞争对手的，我们跟被投公司CEO很紧密。

　　创业邦：当年58同城跟赶集网打过一仗，最后58还是会到二级市场融资，但现在很多公司可以在一级市场融到足够的钱，资本环境变得跟当年不一样了？

　　林：变化很大。投资者的心态发生了变化，之前投资者的心态很传统，希望项目上市，拿到数据再去判断，因为不想花太多的时间做数据去尽调。但是后来美国牵头，各国央行货币超发，这些钞票都在找一个出口，原本投二级市场的人于是选择了一级市场的第一名公司，一次全都投进去。大部分是一次放一亿、二亿美金，也有疯狂的，一次放十亿美金，比IPO的钱都多。当年58同城IPO也就融了一亿多美金。

　　创业邦：最后导致头部公司估值越来越高，行业两极化严重。 

　　林：对，头部会一直往上走。最后就看音乐停下来的那一刻，有没有椅子可以坐。公司估值越高，大家对它的期望越高，业绩就需要更好，但是其实没有一家公司会永远做得好，因为它们也会一直演变，社会在变，人们的习惯在变。全世界都是这样的，科技股尤其如此，所有科技公司的生存周期都是5年而已，每5年换半代，每换10年换一代，10年前你用的工具很可能跟现在不一样了，竞争非常激烈。

　　二、谈电商：去中心化是一个趋势，微信将改变供应链

　　创业邦：唯品会是DCM极有特点的Portfolio，您几年前曾对《创业邦》提到唯品会是在综合大电商平台如淘宝京东等后面的电商3.0模式，而您作为投资人，要寻找的就是被市场肯定的下一代4.0模式。这几年是否有所斩获？

　　林：有。我们看到一个趋势，电商开始走向去中心化，电商购买的动作直接发生在微信里，微信像一条高速公路，旁边有旅馆，有餐厅，所有人都能在上面做生意，在微信上面长出很多小B或者个人电商。用户不再需要打开淘宝、京东，直接在小程序里面搜，或者他们微信朋友推荐就能完成购买行为。

　　微信作为一款即时通讯软件，是最高频的应用，比淘宝、京东、携程都高，这就可以高频打低频，再加上微信有支付功能以及每个人在社交中建立的诚信，培育出这种新的势头。

　　创业邦：这种趋势会有什么影响？

　　林：供应链会发生新的演变。

　　品牌和渠道之间永远有一个博弈，渠道强的时候，顾客信渠道，品牌要让利给渠道，渠道决定顾客买什么，甚至渠道最强的时候，可以制造自己的品牌。电商去中心化后，博弈的优劣势变了，消费者选产品，而不是渠道选产品。大V、网红、专家，这些人会来帮你选产品。

　　创业邦：微博上早就有很多网红在做电商了，但是微信是相对封闭的一个生态。

　　林：微信的关系链是封闭的，但微信的生态其实一直在开放，这生态体系要比微博大很多倍。

　　创业邦：您觉得在微信上会长出淘宝那种体量的电商吗？

　　林：不会，因为这是去中心化的，淘宝那么大的原因是所有人都在上面买东西，但微信是分散的。

　　三、谈退出：CEO决策，基金是坐在车后座的乘客，

　　创业邦：好基金要看投资回报率。2013年左右58同城、唯品会以上市的形式退出了，但是近两年DCM被并购的项目很多：探探、Musical.ly、UCloud、乐元素、乐动力……DCM是否开始考虑在一级市场多做一些并购来退出？

　　林：并购不是我们主导，是CEO自己的决策。

　　以前是IPO，但是现在一级市场钱太多，项目不上市也可以拿到很高的估值。这种情况下，还让项目去上市，就不现实。以前我可以说服姚劲波、沈亚去上市，因为他们在私募市场确实拿不到更高的估值。现在钱太多，造成整个市场竞争对手之间的互相对比，估值疯涨，最后已经没人去想IPO的估值会怎样，因为一旦考虑这个就什么都投不了了。最后怎么办？就是收购，被BAT这些大公司收购。

　　基金对CEO的影响力没有那么强，CEO有很大的决定权。DCM是坐在后座的乘客，我们只是付油钱，方向盘不在我们的手里。

　　创业邦：中国的并购越来越多，跟早年间的美国很像。

　　林：现在中国跟美国的方式很相似。十年前，中国的大公司新浪网易搜狐、盛大，它们不愿意花高价格去买一个公司，因为同样的产品它们也可以招工程师去做，甚至做得更好。想卖掉公司的创业者拿不到高价。

　　今天虽然一样可以招工程师来做，但是工程师变成稀缺资源，他们的谈判力越来越强，流动性越来越大，公司处于弱势，要招到一批工程师的成本比原来高多了，还要磨合、试错，一旦对手的网络效应出来，时间上已经迟了。所以还不如买。

　　现在中国有BAT，还有TMD，美国也有FAM（Facebook、Amazon、Google），我觉得两方“平衡”了。

　　创业邦：市盈率转到一级市场了，作为风险投资人，您如何应对？ 

　　林：投资者也要跟着潮流走，不可能逆向。

　　如果坚持上市，一是有信息曝光的问题，二是本来投二级市场的基金都去一级市场了，再坚持上市就会尴尬。但是市场也会有周期，过阵子可能上市的就又多了。那时候退出最好的方式可能还是IPO，因为IPO天天有交易，要卖容易卖，可以定期卖一些。

　　私募对于我们这种坐在后座的乘客，比较不好退出，但开车的人很爽，因为Ta不需要公布信息给大众。

　　创业邦：这几年中国的创业者对资本的看法是不是变了？ 

　　林：他们不以IPO为最终目的了。

　　四、谈DCM：没有错过，只有不适合

　　创业邦：直播，共享单车，新零售，这几个资本异常热火的大热点DCM都没有参与；无人超市、共享充电宝这几个小热点DCM也不太看重，客观来讲，其中很多公司不管退出会是怎样的场景，起码是估值增长是很快的。作为一个老司机，有没有感觉自己错过了什么？

　　林：没投是因为我们看不懂。每个人在不同项目上的能力是有分别的，适合我做的项目去做，不适合我的不做，这是我的哲学。

　　我猜想投共享单车的人中存在两种心态，一是别家都在投，估值一直在涨，以为别人肯定做了尽调，自己不做尽调可以直接投，但是可能别人也没做尽调，大家就是你投我投，估值就上去了；另一种是认为大家都在投，将来会有人出更高价从我手中买走，那我投就对了。DCM不要这两种心态，我担心这样的心态会污染我们对一个公司的判断，我们是基于长期价值的投资，只投自己懂的，不懂没办法很快做判断。

　　创业邦：这是DCM一个长期的风格，也是您所代表的风格，不熟悉不投。

　　林：中国经济太大了，可以赚得钱太多了，为什么非要去赚不适合你的钱呢？

　　正如林欣禾所说，中国经济太大，可赚的钱有很多，相应的，在创新创业浪潮中，创业项目与人群数量也逐年增多。

林欣禾DCM并购
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