爱奇艺起诉，首例网站刷量引发的不正当竞争案今开庭

澎湃新闻记者 陈伊萍

一家科技公司在爱奇艺网站刷流量被起诉。

北京爱奇艺科技有限公司（下称爱奇艺公司）因认为杭州某信息科技公司的“刷量”（即在短时间内迅速提高特定视频内容的访问量）行为侵犯了其合法权益，构成不正当竞争，向法院提起诉讼，要求对方赔偿其经济损失500万元。

庭审现场 徐汇法院 马超 供图

4月20日，该案在上海市徐汇区人民法院公开开庭审理，澎湃新闻记者从法院获悉，这是国内首例因视频网站“刷量”而引发的不正当竞争案件。

爱奇艺公司诉称，其旗下运营的爱奇艺视频网站需要采集视频访问者的访问次数、IP地址、访问时间等数据，然后根据这些真实数据的分析结果，制定视频内容推荐、版权采购、广告合作、服务器布局等一系列重大经营策略。准确真实的视频访问数据对爱奇艺公司自身、上游的视频内容供应商、下游的广告商以及爱奇艺视频播放服务的真实用户而言，都至关重要。杭州某信息科技公司通过控制诸多域名，集中借助上海地区的服务器（包括上海市徐汇区等区的IP地址）连续访问爱奇艺视频内容，在短时间内迅速提高特定视频内容的访问量，这种“刷量”行为干扰了视频网站的正常功能，破坏了网络视频行业的市场公平秩序，违背了诚实信用的公认商业道德，违反了中国《反不正当竞争法》等法律规定。

为此，爱奇艺公司请求法院判令杭州某信息科技公司及其骨干人员吕某、胡某立即停止不正当竞争行为，赔偿经济损失500万元，并在相关媒体上刊登声明、消除影响。

被告辩称，三被告主体均不适格，吕某、胡某两被告的刷量行为系职务行为，无需对外承担责任，而杭州某信息科技有限公司与爱奇艺不具有竞争关系。

同时，被告表示，在接到原告的起诉之前，并不清楚自己的“刷量”行为涉嫌违反《反不正当竞争法》，而之后也已停止相关行为。此外，被告主张原告索赔的500万经济损失金额过高。

在庭审中，法官总结了本案的争议焦点，首先是原告起诉被告的“刷量”行为是否构成不正当竞争，其次，若法院认定被告的“刷量”行为构成不正当竞争，则三名被告应承担什么样的责任，双方围绕以上两大争议焦点进行了充分的论述。

当日，该案未当庭宣判。

长期以来，互联网行业存在多种“刷流量”的行为，一定程度上阻碍视频行业有序运作和发展。爱奇艺在此次起诉之前已联合电商平台打击刷量商家。爱奇艺方表示，如果视频刷量行为被法院认定为不正当竞争行为或者违法侵权行为并被苛以重责，对于净化网络视频行业竞争环境、维护视频行业的正常运作具有重大意义。