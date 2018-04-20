苏享茂律师递交起诉书：请求判令翟欣欣返还千万财产

澎湃新闻记者 姚晓岚

4月20日下午3时许，WePhone创始人苏享茂代理律师张起淮、余婧，及苏享茂家属来到北京市朝阳区人民法院递交民事起诉书。

据知情人士介绍，苏享茂代理人以三个案由向法院递交了民事起诉书及其他相关材料。现法院已经接受该申请立案材料，案件下一步进展如何，静候法院通知。

澎湃新闻记者从苏享茂代理律师处确认了上述信息。

上述知情人士称，上述三个案由均为民事案件，被告都是翟欣欣，原告为苏享茂家属。法院在接受立案材料后，将在7天内对材料进行审查，最终做出决定。

据澎湃新闻记者计算，上述三个案由请求返还的财产近千万元。

WePhone创始人苏享茂于2017年9月7日坠亡。他留下的遗书称，遭前妻翟欣欣威胁并索要1000万元和房产赔偿。而苏享茂亲属此后发布消息称，苏享茂和翟欣欣经网络婚介平台介绍相识，到结婚，整个过程不到一年。其间，苏享茂为前妻翟欣欣累计花费近1300万元。

此后，翟欣欣的母亲通过媒体发声，否认了“骗婚集团”的说法。

苏享茂代理律师张起淮在4月20日接受澎湃新闻记者采访时介绍，当天下午，代理律师一行人与苏享茂的哥哥到达北京市朝阳区人民法院立案厅立案，法院在接受了案件的全部材料后，出具了受案的书面登记清单，并且告知当事人将尽快立案。

据介绍，苏享茂的哥哥代表家人赶来交费，苏享茂的父母签署了相关委托。

关于为何在案发半年后才向法院申请立案，张起淮解释，主要因为苏享茂的父母年事已高，此前家人一直没告诉他们，经过一段时间后才告诉，所以现在两位老人写下了授权委托，这才具备了起诉立案的条件。

据张起淮透露，此次递交材料中的三个案由围绕离婚后财产纠纷、赠与合同无效、返还财物展开。

关于离婚后财产纠纷，原告方提出的请求包括，撤销苏享茂与被告签订的《离婚协议书》中财产部分的相关条款；分割位于海南省某旅游度假区的某洋房房屋；判决被告返还苏享茂依据《离婚协议书》已向翟欣欣支付的款项人民币660万元（注：为《离婚协议书》中写明的男方向女方自愿一次性补偿1000万元的首付款）。

关于赠与合同无效，原告方的请求包括撤销苏享茂对被告翟欣欣的赠与；判决被告翟欣欣返还财产等。

据当事人方表示，婚前，翟欣欣曾向苏享茂索要特斯拉汽车一辆。为此，苏享茂支付总计人民币1078349.58元。前述汽车登记在另一被告王X军名下，由翟欣欣实际占有、使用。

关于返还财物，原告方的请求包括撤销苏享茂对被告的赠与；判决被告返还人民币2247462.57元等。