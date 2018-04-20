三七互娱：实控人减持计划不违反此前资产重组承诺

新浪财经讯 4月20日消息，4月20日晚间，三七互娱发布了关于回复深交所问询函的公告。根据公告，三七互娱表示，公司实控人吴绪顺、吴卫红、吴卫东（以下简称“吴氏家族”）4月11日公布的减持计划并未违反前期各次重大资产重组承诺，同时，吴氏家族目前正在探讨出售公司汽车配件板块资产的方案。公司还表示，目前第一大股东李卫伟及第二大股东曾开天目前不存在一致行动关系，两人未来12个月内将视具体情况决定是否对公司股票进行增持。

公告显示，三七互娱4月13日收到深交所下发的《关于对芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”），问询函针对公司实控人吴氏家族于2018年4月11日披露的股份减持计划进行了问询，并提出四个问题，三七互娱在公告中依次做出答复。

具体来看，关于吴氏家族减持计划是否违反其前期各次重大资产重组所做承诺，三七互娱表示，截止公告日，承诺方吴氏家族均严格履行了上述各项承诺，不存在违反前期各次重大资产重组中所做出的承诺的情形。

而对于深交所要求补充披露的“公司实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东未来12个月内对公司经营发展的主要计划，是否有变更实际控制权的安排。”三七互娱在公告中指出，出于集中上市公司资源发展互动娱乐事业，提升公司资产质量考虑，吴氏家族目前正在探讨出售公司汽车配件板块资产的方案，待方案确定后，未来12个月内，上市公司将履行相关程序审议出售方案，另外，当吴氏家族减持超过占公司总股本4.9%的股份时，将会导致公司实际控制权发生变更。

另外，深交所还要求三七互娱补充披露公司第一大股东李卫伟及第二大股东曾开天截至问询函发出日是否存在一致行动关系，如不存在，是否有在未来6个月内建立一致行动关系的计划或安排，并补充披露李卫伟、曾开天未来12个月内是否有增持公司股票的计划或安排。

对此，三七互娱在公告中表示，经向公司第一大股东李卫伟及第二大股东曾开天询问，截至问询函回复日，李卫伟与曾开天不存在一致行动关系，且在未来6个月内无建立一致行动关系的计划和安排；同时，两人也未曾筹划增持公司股票的事项，不存在增持公司股票的计划或安排，未来12个月内两人将视具体情况决定是否对公司股票进行增持。

与此同时，极光网络CEO胡宇航的增持承诺也将到来，在2018年2月初三七互娱完成对极光网络剩余20%股权收购后，根据收购协议，极光网络CEO胡宇航获得协议约定的80%交易对价后6个月内增持公司股票约8.4亿元。不过根据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶，在公司定期报告公告前30日内不得买卖公司股票及其衍生品种。由于三七互娱年报将近，实控人减持计划将在5月1日开始，而极光网络CEO胡宇航的增持承诺避开年报披露的窗口期。

据三七互娱此前发布的2017年业绩快报显示，报告期内，公司实现营收61.92亿元，同比增长18%，归属于上市公司股东的净利润16.55亿元，同比增长54.62%。对于2017年度业绩变动的主要原因，公司表示主营业务发展良好，尤其是手机研发与自主发行业务。