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乐视网股价反弹真相:子公司折价寻注资 游资借机套现

乐视网股价反弹真相:子公司折价寻注资 游资借机套现
2018年04月20日 15:50 《财经》杂志
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　　《财经》研究员 杨秀红/文 王东/编辑

　　身处退市危机的乐视网，近日迎来一线转机。

　　4月18日晚，腾讯等巨头拟注资乐视网子公司的公告发出后，该公司股价成功赢得资金关注，最近一周股价涨幅近30%。这与在中美贸易战中持续下挫的A股市场比照，形成鲜明反差。

　　这是自乐视系危机发酵以来，乐视网股价首度迎来一场超乎市场预期的反弹。在此之前，乐视网2018年股价最低曾跌至4.01元，这较其2015年巅峰时期的股价，已折价超90%。

　　谁在背后助推乐视网股价？从深交所发布的盘后数据来看，主要系各路游资，同时也不乏机构的参与，如中信证券上海分公司，该席位就出现在乐视网最近三日前5名买入名单中。在短期获利以后，部分席位已经选择高位套现。

　　资金此次炒作乐视网的契机，则是源自于乐视网发布的上述公告。公告显示，乐视网旗下子公司新乐视智家有望获得30亿元增资，拟出资方包括腾讯旗下的林芝利创、京东邦能、苏宁体育、TCL集团、佰亿投资等。

　　乐视网称，目前公司现金流极度紧张。新乐视智家亟待通过资金注入以实现业务的重新激活。

　　在资金链危局下，新乐视智家此次的交易估值被大幅压制。根据乐视网公告，此次增资，交易标的新乐视智家的估值仅有90亿元，而2017年初，该公司估值尚有270亿元。即便在2018年初，该公司估值还有120亿元。

　　可见，在现金流的压力下，乐视网不得不折价出让旗下公司股权。

　　目前，乐视系其他关联方对乐视网的欠款仍合计有70多亿元。乐视网如何解决资金困局，尚需进一步观察。

　　游资助推股价反弹30%

　　4月20日，乐视网再度成为市场焦点，在沪指大跌逾1%的背景下，该公司股价一度冲上涨停板。最近一周以来，该股已三度涨停。

　　截至当日收盘，乐视网股价报收5.63元，较前一周上涨近30%，乐视网整体市值也跃升近50亿元。

　　在此之前，因乐视系危机持续发酵，乐视网股价在复牌后曾连续11日跌停。诸多投资者对其股价已不抱希望。

　　乐视系危机一度将乐视网股价拉至谷底。2018年2月14日，乐视网股价最低跌至4.01元，创下近5年来新低。而在2015年5月，乐视网曾一度称冠创业板，成为创业板龙头。彼时，乐视网股价最高达到44.70元（前复权价格）。

　　这意味着，乐视网股价也较2015年巅峰时期股价大跌九成。

　　在市场对乐视网一度失望之余，公司近日迎来一线转机。公司于4月18日晚宣布将获得30亿元增资，拟出资方包括腾讯、京东等多家巨头。该消息发布后，公司股价持续上涨，一度创下三个涨停。

　　这场超出预期的涨停秀背后，有游资推波助澜。深交所盘后数据显示，4月17日-4月19日， 乐视网连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%。此间，其买入前五大席位中，有4家席位为营业部席位，包括方正证券北京安定门外大街营业部、中国中投杭州环球中心营业部等。另外一家则为机构席位，即中信证券上海分公司。五大席位累计买入金额约4.5亿元，约占交易总额的5%。

　　部分席位在短期获利后，已经开始撤出。深交所盘后数据显示，4月17日-19日，乐视网第一大买入席位方正证券北京安定门外大街营业部，其累计买入1.01亿元。与此同时，在此期间乐视网第一大卖出席位也为上述席位，其累计卖出额为1.06亿元，卖出金额比买入额还多500万元。

　　与此类似，中信证券上海分公司也在上述时间段内边买边撤。其此间累计买入4550万元，卖出4813万元，获利超200万元。

　　资产大幅折价寻巨头注资

　　此次游资推动乐视网股价异动，其主要契机源自4月18日乐视网发布的增资30亿的公告。

　　当日晚间，乐视网发布公告称，公司控股子公司新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元。

　　公司还披露，本次增资意向中，天津嘉睿、林芝利创（腾讯旗下）、京东邦能、苏宁体育、TCL集团、佰亿投资的增资价款均为现金3亿元；世嘉控股增资价款为现金2亿元；设计谷增资价款为其等额债权作价2.4亿元；乐视网增资价款为其等额债权作价3亿元；金锐显增资价款中，1.46亿元为其等额债权作价，377万元为现金，合计1.5亿元；弘毅弘欣增资价款为现金5000万元。

　　对于急于寻求增资的原因，乐视网解释称，随着2016年底乐视整体危机的爆发，公司及新乐视智家品牌与信誉严重受损，部分应收款项回收难度较大，导致公司现金流极度紧张。新乐视智家亟待通过资金注入以实现业务的重新激活。

　　值得注意的是，此次增资交易的标的——新乐视智家的估值已较此前大幅折价。根据公告，新乐视智家2018年3月的估值已调整为90亿元，该公司2017年初的估值为300亿元，2018年1月的估值为120亿元以上。

　　据悉，2017年初，嘉睿汇鑫曾以人民币30亿元认缴新乐视智家新增注册资本人民币3124万元，占增资完成后新乐视智家全部注册资本的10%。简单对比不难发现，短短一年多时间内，新乐视智家估值大幅折价近70%。

　　此次折价幅度过大，已引起监管部门关注。深交所就此给乐视网发出问询函，要求其说明新乐视智家估值多次大幅下降的原因。

　　乐视网此后回复称，估值大幅下调主要有两大原因，一是新乐视智家所处行业竞争激烈，同时考虑到上游面板等原材料价格的波动，企业面临的经营环境较为严峻，经营空间不断承压。二是新乐视智家正常经营面临的挑战。随着整个乐视生态体系信用危机的全面爆发，新乐视智家出现了关联应收款项难以收回、部分债务到期等问题，造成现金流极度紧张，导致新乐视智家出现大量对供应商的欠款无法支付，销售渠道陷入困局，业务规模大幅下滑。

　　此次折价转让旗下公司股权，乐视网亦属无奈。根据乐视网近日披露的公告，截至2017年底，乐视网对乐视系其他关联方的应收款项累计达72亿元。这笔资金很可能成为坏账，在未来几年内持续侵蚀乐视网业绩，并对其现金流造成压力。

　　乐视网称，虽然董事会和管理层已竭力解决目前经营问题及困难，尽力减少业绩的亏损金额，但是受到目前面临的巨额关联应收款项等历史遗留问题持续影响，经营陷入困顿。

　　乐视网表示，本次增资可一定程度缓解新乐视智家资金紧张状况。交易完成后，可以提升新乐视智家经营实力，满足亟待解决的资金需求，为新乐视智家引入战略投资者，同时优化新乐视智家债务结构。

　　然而，在债务危机和经营困顿的多重危机下，乐视网能否借此迎来转机并重回巅峰时期，尚需进一步观察。

乐视网公司游资
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