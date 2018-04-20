摩拜共享电动汽车DEV 1正式发布：续航350km 可刷脸

来源：CnBeta

4月19日晚，国产品牌新特汽车在京举办新品发布会，正式发布旗下首款产品DEV1。 新车定位A0级电动汽车，分为DEV 1旗舰版和DEV 1共享版两款，前者面向消费者直接销售（预售价10万以内），后者为摩拜共享汽车的定制款车型。

DEV 1配备LED大灯、17英寸轮毂、车内氛围呼吸灯，同时用户可定制仪表台覆盖件、副仪表台贴纸以及多种风格的座椅套件等。

DEV 1配备7英寸全液晶仪表以及10英寸悬浮式触摸中控液晶屏，搭载新特自主研发的D-OS智能车联网系统，用户可随时查询充电桩状态，在线预约充电时间，断电后自动结算。

此外，除了语音、触摸、按键灯交互外，DEV 1还支持刷脸认证，同时可通过手机App远程控制车辆。

动力方面，DEV 1搭载55kW的永磁同步电机，峰值扭矩170牛·米，最高续航里程为350km。充电方面，新特DEV 1提供快充、慢充双接口。快充模式下，充电40分钟即可续航200公里，6.6kw的高性能充电机可让新特DEV 1在5.5小时内采用慢充模式充满电量，百公里成本仅5元。