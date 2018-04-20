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马化腾亲自站台打call腾讯文档 动了这些公司的奶酪

马化腾亲自站台打call腾讯文档 动了这些公司的奶酪
2018年04月20日 10:57 一财网
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　　作者：段倩倩

　　八年之后，腾讯终于进军了在线文档领域。

　　4月18日，腾讯QQ团队发布“腾讯文档”，腾讯董事会主席马化腾同一天发布朋友圈称，“团队给我的意外惊喜，没有一丝丝的防备，八年前原本希望广研团队开发，但广研做成微信后就放下了。今天反而由SNG QQ团队做了，而且还有微信小程序版。”

　　在线文档的鼻祖为谷歌公司2006年推出的Google Docs。这家年轻的搜索引擎公司，将战火烧到了老牌系统服务商微软的现金牛业务上。两家公司也开启了漫长的用户争夺拉锯战——Google Docs开启离线编辑功能，Office也针锋相对地推出Office 365。

　　但腾讯动的是国内公司的奶酪。Google Docs在国内用户少之又少，2014年起，“一起写”、“石墨文档”、“有道云协作”等对标Google Docs的在线文档应用先后在国内上线。腾讯晚了3年，但腾讯文档支持QQ、微信内编辑，强大的社交链将对同类型公司形成巨大冲击。

　　一起写成立于2014年，CEO蔡建曾经连续八年在谷歌总部担任资深软件工程师，一起写在官网对自己的介绍是“国内唯一可以完整替代Google Docs的产品”。2017年7月，一起写宣布获得由快手投资的780万美元B轮融资；2016年8月，一起写完成金山WPS的A轮战略融资；2015年3月，一起写完成400万人民币天使轮融资。

　　石墨文档同样成立于2014年，产品在2015年6月正式上线，定位是“中国版的Google Docs”。石墨文档创始人吴洁曾在接受媒体采访时透露，石墨文档已经服务近千万个人用户、12万企业用户，覆盖互联网、教育、新媒体、金融、服务外包等行业。一周前，石墨文档宣布已完成近亿元B轮融资，由今日头条投资。2016年，石墨文档先后获得获得数千万元Pre-A轮和A轮融资；2014年，石墨文档获得800万元天使轮融资。

　　2014年年底，网易发布了一款多平台企业协同办公应用有道云协作。有道云协作由网易云发展而来，网易副总裁、有道CEO周枫曾透露，有道云协作目标是在2015年做到企业内部协同软件的第一位置。

　　三家公司的共同特点是有会员服务，企业版会员年费分别为每人每年240元、216元和360元。

　　搅局者腾讯目前服务免费。在4月18日的发布会上，腾讯方面称腾讯文档是完全免费的，未来基础能力部分也将是免费的，现阶段腾讯文档并未对个人用户和企业用户进行区分，未来可能会针对企业端进行需求设定。

　　协同办公的根本是社交链。一起写、石墨文档均与企业微信和阿里钉钉合作，可以在两个办公社交软件实现文档协同。

　　但腾讯在社交链有着碾压性的优势，国内还没有哪个公司能撼动腾讯在网络社交的地位。腾讯文档用户可以通过微信小程序、QQ、TIM、Web官网等入口来查阅和编辑在线文档。腾讯将多个账号打通，用户只需绑定微信或QQ，就可以实时的在多个终端看到所有更新内容。用户还也可以通过上述平台，将在线文档分享给微信或QQ好友。

　　创业公司似乎又面临着那个老问题：如果腾讯切入一个行业，从业者该怎么办。

　　与此同时，腾讯文档被指与石墨文档高度相似、产品上线前曾与石墨文档接触。而实际上，腾讯也是石墨文档的客户。腾讯文档推出的时间也颇为暧昧——石墨文档于一周前完成B轮融资。

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