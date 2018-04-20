腾讯等30亿元救场增资被指不多 乐视网涨停属炒作

原标题：腾讯等巨头救场乐视网涨停 被指30亿元增资不多

■本报见习记者 李乔宇

备受争议的乐视网或许正在迎来新的变局。4月18日晚间，乐视网披露的一则增资公告再度引发市场热议，腾讯、京东和苏宁等明星企业的入场成为焦点。二级市场随即对该消息做出反应，4月19日乐视网强势涨停。

对此，香颂资本执行董事沈萌对《证券日报》记者表示，乐视网的涨停纯属市场投机炒作。他认为，多家大型企业参与增资，但总金额却只有30亿元，说明这些企业并不完全信任新乐视智家的未来。

分析人士称30亿元增资不多

4月18日晚间，乐视网披露公司控股子公司新乐视智家的增资进展的公告，据公告，新乐视智家与腾讯、京东、苏宁体育、TCL等明星企业已经达成投资意向。林芝利创（腾讯子公司）、京东邦能、苏宁体育、TCL集团、佰亿投资拟分别向新乐视智家注入3亿元，此外，世嘉控股、联想控股旗下的弘毅弘欣等也有参股。

乐视网方面表示，此次增资可一定程度缓解新乐视智家资金紧张状况、有助于恢复公司及新乐视智家品牌、信誉以实现相关业务的重新激活，符合公司持续发展的方向和长远利益。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益，本次放弃同比例增资权对公司不会造成实质性影响。本次交易完成后，可以提升新乐视智家经营实力，满足亟待解决的资金需求，为新乐视智家引入战略投资者，同时优化新乐视智家债务结构。

据一封网传新乐视智家内部信显示，对于公司而言，知名企业的投资宛如“反转剧的第一幕”，并称将与投资伙伴展开多方面的合作探索。该内部信同时透露：“作为共赢合作的第一步，我们已与腾讯视频电视版权内容深度合作，为超级电视的用户提供丰富的内容。 ”

在市场普遍看来，多个互联网、零售业、制造业巨头的入局或为乐视网带来转机，但亦有分析人士对此表示质疑。沈萌在接受《证券日报》记者采访时表示，新投资者除了提供资金外，还可以提供体育、影视等内容的资源以及电视生产销售经验，这些对于新乐视智家的发展具有重要支撑。

沈萌同时强调，这么多大型企业参与投资，但总金额却只有30亿元，说明这些投资者并不完全信任新乐视智家的未来，只是认为乐视电视还有一些价值，所以组团投资。沈萌直言：“如果有救、大家都可以分一杯羹，如果没救、损失也不至于太大，要吸取孙宏斌的教训，控制好风险。”

此次增资后，乐视网持有新乐视智的持股比例从40.31%下降至33.46%。沈萌提到，新乐视智家对投资者的需要远大于投资者对新乐视智家的需要，因此未来乐视网在新乐视智家的话语权会降低。

3日内总市值增加近40亿元

在多家知名企业纷纷入局消息的重新燃起了部分资金对于乐视网的热情。4月19日，乐视网高开高走，午后13点43分40万手大单强势封涨停。截至当日收盘，乐视网报5.12元/股。事实上，这并非乐视网近期的首次涨停，4月18日公告发出前，多家知名企业联手投资新乐视智家的消息就已开始发酵，4月17日乐视网股价收涨停。据《证券日报》记者计算，近3个交易日中，乐视网股价已上涨23.67%，总市值增加近40亿元。

乐视网股价近期的积极走势引发投资者关注，有投资者称乐视网最坏的日子可能已经过去了，亦有投资者寄望奇迹还在继续。

但对于乐视网在二级市场上的投资价值，沈萌却有不同的见解，其对《证券日报》记者指出：“乐视网的涨停纯属市场投机炒作，就像之前涨停因为不相信孙宏斌真的会放弃输血拯救乐视网一样，参与乐视网投机，是盲目的。”

《证券日报》记者发现，昨日乐视网涨停与上海、杭州游资席位热炒不无关系。交易所盘后数据显示，华泰证券上海徐汇区天钥桥路买入乐视网4051万元，华鑫证券杭州飞云江路、中投证券杭州环球中心分别买入2877万元、2563万元，招商证券莆田延寿南路、平安证券深圳深南东路罗湖商务中心分别卖出1452万元、1055万元。