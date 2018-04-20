暴风集团发布2017年报：营收19.14亿元

新浪科技讯 4月20日早间消息，暴风集团发布了2017年年度报告，2017年公司营业收入达191,497.37万元，同比增长16.25%；其中，硬件收入128,341.13万元，同比增长39.93%；网络付费服务收入11,450.71万元，同比增长46.61%。归属于上市公司股东净利润为5,513.93万元，同比增长4.41%。

暴风集团CEO冯鑫表示：“2017年是暴风集团战略升级聚焦的关键一年，AI+屏的战略进一步聚焦到All For TV。2017年暴风TV在产品创新、用户运营、渠道建设和战略资本引入方面取得了坚实的成果，营业收入增长45%。”

2017年度，暴风TV实现营业收入134,827万元，同比增长45%。2017年电视产品亏损减少32%，亏损率缩窄。同时，TV单台平均销售单价提升33%，运营端收入实现约6,700万元，同比增长约370%。

渠道方面，暴风电视线下实现零售门店共6300家，其中旗舰店300多家，标准店1600多家，协销店共4300多家。

2017年，暴风TV引入东山精密和如东鑫濠共8亿元的战略投资。

互联网视频业务方面，2017年度，暴风影音进行了信息流的升级改造。根据艾瑞数据，截至2017年12月31日，公司互联网视频平台的总体月度活跃用户约达2.5亿，其中PC端月度活跃用户约为1.96亿，移动端月度活跃用户约为5400万。截至2017年12月31日，公司的注册用户数约8300万，其中PC端约7000万，移动端约1300万。（宵寒）