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Facebook旗下Oculus加强隐私控制 以符合欧盟新规

Facebook旗下Oculus加强隐私控制 以符合欧盟新规
2018年04月20日 08:01 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月20日早间消息，欧盟发布的《一般数据保护条例》（GDPR）将在2018年5月25日正式实施，为此，Facebook旗下虚拟现实（VR）设备Oculus的平台设立新隐私中心，将于5月20日在欧盟新规生效之前上线。

　　总体来说，Facebook选择逃避在早些时候宣布将GDPR隐私保护延伸至世界各地的承诺，但与此同时，该公司的其它部门正在努力履行欧盟的规定，其中包括Oculus公司，他们宣布对隐私控制、服务条款和新的行为规范加以修改，以便在虚拟现实环境下保护用户——这些新规定将适用于全球范围内的用户。

　　关于当前围绕Facebook隐私方面的担忧，Oculus在博客上发帖，谈到这些问题。该公司保证不向Facebook提供用户数据，以免第三方应用针对Oculus平台的用户发放定制广告。他们与社交媒体巨头共享的信息是“有限”的，但如果用户将两个平台上的账户关联起来，两家公司便可分享更多信息。

　　名为“我的隐私中心”的新功能将在5月20日生效，允许用户了解Oculus对其数据的收集情况。平台无法看到任何匿名信息，包括用户在虚拟现实状态下所做的操作，此前参议员的艾尔·弗兰肯（Al Franken）曾就此事向该公司发难。隐私中心也不会显示存储在本地Oculus设备上的数据，如信用卡信息等敏感内容。

　　行为守则很快将被引入服务条款，以提高用户的认知程度，并已禁止用户使用或兜售色情内容。像Facebook的要求一样，Oculus也禁止“仇恨或种族攻击”或基于种族、国籍、宗教信仰、性取向、性、性别、性别身份、疾病或残疾而攻击他人的内容。”用户也不能骚扰他人或鼓励非法交流，或现实暴力。

　　如果用户删除帐户，他们的信息可在90天内消失。但在Oculus公司的服务器上还能查到，平台上仍将保存一些碎片资料，如用户的某些购买信息，这是出于税收和财务的考虑。(斯眉)

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