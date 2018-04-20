围绕数据隐私问题 德国将会质询Facebook高管

新浪科技讯 北京时间4月20日上午消息，因为Cambridge Analytica滥用Facebook用户的个人数据，德国立法者将会围绕数据隐私问题质询一名Facebook高管。

在周五上午的闭门会议中，德国联邦议院下议院立法者将会召见Facebook公共政策副总裁约尔·卡普兰（Joel Kaplan）。

德国总理安格拉·默克尔（Angela Merkel）领导保守派阵营，纳丁·舍恩（ Nadine Schoen）是保守派的二号人物。她认为：“在用户数据处理方面，Facebook必须展示更为开放、更为透明的一面。”她还说，Facebook不能敷衍了事，对于提高用户对数据的控制权限，Facebook的认真度还有待观望。

谈到扎克伯格在美国国会参加听证一事，舍恩评价说：“光是将灰色T恤和牛仔裤换成西装领带可是远远不够的。”

下个月《通用数据保护条例》就会在欧盟生效。舍恩警告说，保护条例将会在全球推广，Facebook在这方面算是开了倒车。她还说：“我们不再需要借口，我们要的是事实。”(中天)