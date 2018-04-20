短短数月比特币价格蒸发70% 3月加密基金业绩骤降30%

短短数月比特币价格蒸发70% 3月份加密基金业绩骤降30%

FX168财经报社（香港）讯 Finance Magnates周四（4月19日）撰文指出，自今年年初以来，加密货币市场出现了大规模的低迷，市场上的加密基金受到了巨大冲击。根据BarclayHedge的加密货币基金指数，仅在3月份，基金就下跌了29.2%，而今年迄今的贬值幅度为43.1%。

根据CoinMarketCap的数据，自今年1月以来，加密货币市场持续表现低迷，从8350亿美元骤降至当前的约3430亿美元，这导致了加密基金的表现不佳。比特币在去年12月达到了2万美元的峰值，目前的交易价格为8170美元，而在几周前，比特币的价格一度跌至5920美元。

在谈到加密基金的表现时，BarclayHedge创始人兼总裁Sol Waksman表示：“在比特币期货推出的几天内，比特币在去年12月18日升至略低于2万美元的历史最高水平。今天的价格略高于8000美元。人们有自己的观点，但没有人真正知道这是泡沫还是回调。”

由BarclayHedge维护的加密货币交易员指数（Cryptocurrency Traders Index），于2018年1月启动。这是一个对19只交易比特币和其他加密货币的基金的月回报率的等加权指数。

“基于我们在收集、整理、分析和索引另类投资基金的绩效数据方面的32年经验，我们希望将统计偏差最小化，其会扭曲历史指数回报。我们选择2018年1月作为开始日期，以避免生存偏差、回溯和选择偏差，”Waksman补充道。

随着2017年加密货币价格的飙升，大量基金经理将资金转向虚拟货币。美国两家主要交易所——芝加哥商品交易所集团（CME Group）和芝加哥期权交易所全球市场（CBOE Global Markets）——推出了比特币期货，为这些机构进入动荡的市场扫清了道路。

然而，比特币和其他加密货币在2018年不断下跌，使得这些基金无法像去年那样获得暴利。

总部位于伦敦的金融科技数据追踪公司Autonomous NEXT一周前发布的一份报告指出：“我们追踪的ICO（最初的金币发行）的收益出现了放缓，2月份有所下降，3月份融资方面小幅回升。”

该公司补充说：“这个数字没有我们预期的那么快，部分原因是这是一个更难筹集的环境，另一部分原因是人们对他们所做的事情不再那么直言不讳。”该公司追踪了251个加密基金。