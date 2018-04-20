乐视网发布公告 腾讯等行业大佬拟增资新乐视智家

乐视网发布公告 腾讯、京东、苏宁、TCL等行业大佬拟增资新乐视智家

多路巨头缘何投新乐视智家

乐视网发布公告称，新乐视智家增资方案达成新进展，新增了腾讯、京东、苏宁体育、TCL等投资方。对此，有业内人士分析，腾讯、苏宁体育此次入局应该带来的是内容，而京东带来的将是渠道，TCL则一直是乐视电视的重要制造商，加上此前孙宏斌的融创一直强调看好新乐视智家在智慧家庭领域的潜力，因此如果多方入局、各自发挥优势后，新乐视智家应该前景可期。

半个多月前孙宏斌放风的“新乐视智家将吸引新的投资者”终于尘埃落定。乐视网发布公告披露了这一增资的新进展，包括腾讯、京东、苏宁、TCL等行业大佬纷纷意向出资，打算以现金投资新乐视智家。外界评述，在当前乐视网资金紧张甚至面临退市的严峻形势下，新乐视智家还能获得资方的如此青睐，这显然与孙宏斌自身强大的“朋友圈”分不开。

事件

腾讯、京东等巨头拟增资新乐视智家

根据乐视网发布的公告显示，此次新乐视智家按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元。根据公告，目前已经确定的投资是，乐视网以现有债权作价投入新乐视智家3亿元；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司以现金增资3亿元；江苏设计谷科技有限公司以现有债权中的2.40亿元进行增资。

这其中多数都是乐视的关联企业，此次增资并不出人意料。而真正引发外界关注的则是多家已达成投资意向的企业，包括腾讯关联公司林芝利创信息技术有限公司拟以现金增资3亿元，京东金融下属公司江苏京东邦能投资管理有限公司拟以现金增资3亿元，苏宁体育拟以现金增资3亿元，TCL集团或其控股子公司拟以现金增资3亿元。另外，佰亿投资拟以现金增资3亿元，世嘉控股拟以现金增资2亿元，弘毅弘欣拟以现金增资0.5亿元，金锐显以现有债权作价1.46亿元及现金377.14万元投入合计人民币1.5亿元。

有业内人士分析，腾讯、苏宁体育此次入局应该带来的是内容，而京东带来的将是渠道，TCL则一直是乐视电视的重要制造商，加上此前孙宏斌的融创一直强调看好新乐视智家在智慧家庭领域的潜力，因此如果多方入局、各自发挥优势后，新乐视智家应该前景可期。

追访

新乐视智家是乐视网业绩支撑

新乐视智家一直是孙宏斌在乐视体系之中为数不多的看好的板块。北京青年报记者查询到，新乐视智家电子科技（天津）有限公司是在去年12月4日由乐视致新电子科技（天津）有限公司更名而来的。从财务报表来看，新乐视智家的确是乐视网业绩的主要支撑——其收入占据了乐视网2017年上半年总营收的大部分。根据乐视网2017年半年报，乐视网2017年上半年实现营业收入55.79亿元，乐视致新（即新乐视智家的前身）同期实现营收46.53亿元，占乐视网上半年总营收的83%。

新乐视智家目前主要从事电视机制造，是乐视体系中为数不多的硬件制造板块。乐视网在2017年半年报中表示，作为大屏生态的流量入口的电视终端，决定着大屏生态蓄积的能量。根据其展望，新乐视智家将针对不同消费群体的需求，进一步丰富超级电视产品组合。

关注

估值大幅缩水被调整为90亿元

不过值得一提的是，尽管吸引来了众多行业大佬的投资，但是公告显示，新乐视智家在融资方案中的估值已被调整为90亿元，而其去年初的估值还是300亿元、今年初也在120亿元以上，显示出其价值缩水严重。

另外，还有业内人士表示，经历了长达一年多的资金漩涡之后，新乐视智家的主营业务超级电视也不可避免地受到冲击。比如目前很多当年买下了多年会员的用户就反映，乐视会员能看的节目越来越少、很多节目还要二次收费，这些都对超级电视的口碑和声誉带来了相当大的负面影响。即便有多家大牌企业入股，但是乐视超级电视要想重新拉回用户，尤其是拉回用户的心还要经过努力。

市场

乐视网股价昨日涨停

受到被注资的利好因素影响，昨天乐视网股价大幅上涨，最终冲上涨停，全天成交14.9亿元。盘后交易所数据显示，当天华泰证券上海徐汇区天钥桥路营业部买入超4000万元，华鑫证券杭州飞云江路营业部及中投证券杭州环球中心营业部买入金额也均超2500万元。

文/本报记者 张钦 供