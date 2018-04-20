短视频遭监管风暴 有低俗视频制作者想“洗白”

视频制作团队重写、策划新剧本；有低俗视频制作者想“洗白”；业内人士认为部分平台或转战海外

快手、火山小视频的首页画面，上面一行字显示其响应整改。

火热的短视频市场最近遭遇冷水。

监管风暴之下，多家短视频平台开展了整改或“自查”，快手CEO道歉，内涵段子永久关停，抖音也一度关闭评论。

短视频播主杨晓（化名）说，之前的视频内容多是打色情、低俗内容的擦边球，在近期制作的视频不打擦边球后，增粉量骤减。杨晓称，过去发一条视频可以涨4、5万个粉丝，现在只能涨4、5千粉。

“新规的出台对‘泛娱乐化’定出要求，这无疑给平台、内容制作团队以及播主敲了警钟。”短视频内容制作人张丹（化名）说，“今后如何既能做出符合规定，同时又迎合网友口味的短视频内容，已经成为行业需要考虑的问题。”

为了能迅速拉拢网友，张丹团队之前的视频都略带隐晦的情色暗示。现在正催促着团队重新编写，策划新的剧本，“不敢太过。”

监管趋严将给短视频行业以及从业者们带来什么影响？他们会有怎样的打算？

“今后很大可能会出现短视频平台出海的情况。”资深行业从业者刘飞（化名）分析称。

普通播主

内容不打擦边球，粉丝增长少了九成

短视频播主杨晓（化名）说，之前的视频内容多是打色情、低俗内容的擦边球，近期不打擦边球后，一条视频的粉丝增长少了九成。

近期，短视频行业遭遇监管风暴。央视多次报道短视频平台播放未成年人怀孕、生子等乱象的视频。4月4日广电总局对今日头条和快手提出整改。4月10日今日头条旗下“内涵段子”遭广电总局永久关停。4月11日，全国“扫黄打非”办公室召集18家互联网公司，要求相关企业、平台加强内容审核和安全管控，确保平台上不出现淫秽色情、凶杀暴力等有害信息，不传播泛娱乐化、低俗、恶搞等不良内容。

“这些规定的出台，意味着今后泛娱乐化内容估计被严控。这样更需要制作精良、内容健康的短视频，这些都需要专业团队制作。”曾经想通过发短视频成为网红的林玲认为，“像我们这种自娱自乐的‘个体户’，就别再去做一夜成名的梦了，意义不大。”

有着八年短视频从业经验的杨晓（化名）告诉记者，出于吸粉目的，短视频从业者难免会发送一些打擦边球的内容。杨晓的视频内容大多在街头拍摄，他会设计一些和男女关系有关的小段子，以及参与一些例如“给你100万男朋友卖不卖我”等的街采话题。在传播时，其视频的头图也常常采用性感美女等较为吸睛的图片。他的视频在多个平台上吸引了超过百万的粉丝。

但随着监管的影响，他制作的视频最近不再打擦边球，而这对视频传播有着明显的影响。杨晓称，过去他发送一条视频可以涨4到5万个粉丝，现在只能涨4到5千粉丝，现在一条视频获得的粉丝上涨量只有过去的十分之一。

“目前，监管政策对我的存量粉丝并未产生影响，但对新增粉丝和转发影响很大。点击我视频的都是老粉丝，他们认可我的内容，但即便是老粉丝，少了很多他们‘喜闻乐见’的内容后，他们也很难像过去一样有积极性的帮我们转发，这就对视频的吸粉产生了很大影响。”

王博文有五年的短视频从业经历，在他看来，短视频整治是不可避免的。“这一行业毕竟才刚开始，很多规则没有制定完善。为了流量，很多短视频制作者追求没有下限的恶搞，没有职业道德，我认为做视频最起码大的方向是要有正能量，从这一出发点来看，审核严一些我觉得也是好的。

“内涵段子被关停对流量的影响肯定是存在的。”4月13日，以搞笑短视频起家的网红大连老湿王博文说，“如果一名短视频创作者只在包括内涵段子在内的三个平台上传视频，每个平台有100万个粉丝，那么内涵段子关停后他的粉丝就会直接被砍掉三分之一。”不过，内涵段子关停对他的影响并不算大。“我的视频全网粉丝总共约有1200万，其中内涵段子粉丝有37万，相比全网的量，并不算多。”

由于传播涉未成年人低俗不良信息，国家网信办于4月4日依法约谈“快手”和今日头条旗下“火山小视频”相关负责人，责令全面整改。“王乐乐”“杨清柠”“仙洋”“牌牌琦”“陈山”等违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单。

“王乐乐多次提及未婚生子和出轨；杨清柠17岁就生孩子；牌牌琦则给青少年带来了‘会社会摇就能开豪车住别墅’的扭曲价值观。”在广东某短视频营销公司CEO陈生（化名）说，“但抛开这些不谈，这三个人都是粉丝数在千万级以上的快手头部红人，他们被封禁给快手造成的影响不言而喻。”

牌牌琦遭到封杀之后很快销声匿迹，其最新微博还是3月18日的，“牌家军”们也在遭到很大影响。记者发现，快手平台上有时依然可以看到牌牌琦徒弟们的身影，但直播都很快被封禁。如公号“乐哥八卦”发文称，牌牌琦被封杀后，顶着牌牌琦同款头像的“牌家”主播金牌志虎和柏秋都曾开播跳“社会摇”，前者直播了11分钟，收获了近30万个喜欢，随后界面就显示“直播因违规被关闭”，后者则只直播了不到6分钟，收获了5万多个喜欢就被平台关闭。

视频制作团队

忙着重写剧本，内容不能“太过”

4月15日，张丹（化名）正紧张地催促着制作团队重新编写、策划最新的拍摄剧本。监管新动向让他敏感地意识到内容必须转型。

“规定给我们带来了蛮大的影响，甚至会推翻此前的全盘计划，重新树立定位和方向。”4月15日，一家短视频创业团队的创始人张丹（化名）无奈地表示，“本来想凭借短视频走红进而变现，现在真不知道会走向怎样的趋势了。”

2016年9月，一直关注直播领域的张丹，在得知今日头条CEO张一鸣将短视频定义为“内容创业的下一个风口”时，当即作出决定：打造短视频内容制作。“既然错过了直播风口，那么短视频风口绝对不能错过。”

一个月后，张丹组建起自己的制作团队。“初创团队人员就6个人，分别担任编剧、后期剪辑、摄影、演员等职务，通常都身兼数职。平时拍摄需要群演时，编剧和后期人员换上戏服就上。”

他将视频内容锁定在了“泛娱乐”领域。“在资金有限的情况下，要想讨好粉丝，只能选择这种内容方向。”

为了能迅速拉拢网友，张丹的每部视频都略带一丝隐晦的情色暗示。“完全色情肯定是不敢的，但如果太‘正’的话，网友估计不太感兴趣，只能打点擦边球。”

很快，张丹团队推出数部平均时长15-30秒的泛娱乐类视频，每期视频里都有女主角身着性感的镜头，并以每周2期的频次开始发布在秒拍、快手等多款视频平台上，很快有了十多万粉丝量。

“但也不敢太过。”张丹说，“性感的穿着以及略带挑逗的台词不能太直白，更多地还是为搞笑内容服务。”

“每部视频制作成本大约在800-1000元。”张丹表示。事实上，平台会对播主有一定“补贴”用以鼓励用户创作。4月10日，一张关于“微视短视频项目说明书”的截图被各个短视频制造团队分享流传。其中提到，腾讯旗下的短视频App微视将用现金补贴的方式引入优质达人内容。网传这一现金补贴总额度为30亿元，补贴时间为2018年4月到8月，补贴按照S级、A级、B级3个不同的等级分别补贴每条1500元、500元和140元。

“这种标准足够吸引专业团队入驻，但小制作团队要想每条内容都达到S级，并不容易。而A级和B级的奖励，对我们又是鸡肋。”张丹说，“我们更希望能通过作品吸引粉丝，提高知名度，进而拉到稳定的广告收入。”

短视频变现模式不同于直播，并非来自直播打赏，更多的是由网红经济以及广告植入。但要想获得广告商的青睐并不容易。“现在每天都有新的制作团队进驻，不乏很多知名大号，以及手握大额资金的玩家。你和他们没法比。”张丹表示，不断涌入的新来者“瓜分”着团队的播放量。

新规定的出台，其中“要求不传播泛娱乐化等内容”让他不得不重新考虑起团队今后视频制作的内容和方向来。

“政策对平台，以及视频制作者的影响肯定有，但除开淫秽色情、凶杀暴力等内容，其他泛娱乐的内容并没有想象中那么大。”张丹分析称，“还是看规模，个体播主肯定不太好继续下去，而对有规模的内容制作团队影响不大。”

张丹解释说，不同于个人播主单打独斗，内容制作团队拥有自己的编剧，能迅速写出全新的符合新规定的视频剧本。

“但也给大家敲了次警钟。”张丹称，“毕竟现在包括我们在内，很多团队在制造内容时，为了吸引网友关注，或多或少都有一些恶搞的因素夹杂其中。而此次规定出来，以后应该会往更积极的方面创作视频。”

对于刚刚入行不足一年的短视频制作者盖小慧（化名）来说，新的监管政策对他的影响“特别大”。盖小慧从去年年中起决定“all in”头条。但监管风暴来袭时，盖小慧不得不考虑其他的问题。“我们上周末还在处理这些事情，包括和平台沟通哪些内容不能出现，包括可能社会性的新闻不允许出现在内容里。”

短视频平台

新生团队出海，海外市场是蓝海

资深视频行业从业者刘飞（化名）表示，新规很可能让短视频平台纷纷选择出海。

4月16日，Michelle翻阅着公司平台在海外市场最新的数据，越来越多短视频平台的出海，让公司在发展上不能有丝毫松懈。

2017年8月，LIKE短视频软件在IOS上架。与其他同行通常在国内市场发力不同，LIKE从一开始就直发海外市场。

“当时公司考虑到短视频是个趋势，但有别于生态比较成熟的国内市场，海外市场还没有‘短视频’这个概念。”Michelle如此分析，“况且我们同门的直播平台BIGO LIVE如今在海外市场算是顶部玩家，自然相对那边更熟悉一些。”

看中机会的LIKE迅速开始抢占海外市场的步伐，平台率先锁定的区域，是印度市场。

为了迅速打开印度市场，LIKE公司邀请到十多位宝莱坞明星，希望通过他们的影响力来带动平台在当地的知名度。那段时间里，曾出演过《爆裂刑警》的女主角索娜什·辛哈、《功夫瑜伽》的迪莎·帕塔尼等艺人在LIKE上展示自己调皮表情的视频成为当地最为人乐道的话题，LIKE也顺利成为无数印度年轻网友追捧的软件。

2018年1月，LIKE在美国用同样的方式进行推广宣传。拥有6000万粉丝的YouTuber谢尔贝格、有“男巫”之称的头部网红Zach King，以及在格莱美颁奖典礼引起网友关注的女歌手Cardi B等多位当红明星和头部网红都在自己的网页中推出玩耍LIKE的视频，这让LIKE迅速占领市场。

“从创建到现在，我们下载量已达到近4000多万，覆盖全球200多个国家。”Michelle介绍称。

2018年2月，趁着春节，LIKE携手柳岩、陈妍希等艺人合作，切入国内市场。“国内市场无论渠道还是资源，区域划分已经很明显了，所以我们现在更多的是以‘工具’的形式出现，提供的‘魔法’等效果可以让用户制作更多的创意视频上传到自己的朋友圈或者其他平台上。”Michelle表示。

不过目前，LIKE短视频平台在国内市场无论下载量还是影响力都远低于抖音、快手等头部应用。

“新规的出台对我们影响不大。”但Michelle同样意识到，新规的管控很可能让国内平台选择出海。

“新规很可能让短视频行业出现和当初直播平台类似的局面。大家纷纷选择出海。毕竟相对头部玩家已经形成，政策又日趋严格的国内市场，海外市场算是真正意义上的蓝海市场。”4月16日，资深视频行业从业者刘飞（化名）分析，“和国内不同，海外市场没有短视频这个行业，所以暂时也没有相应法律对短视频行业及从业者进行有效监管，更适合短视频平台在初期的迅猛发展。”

整肃后的未来

审核变严，行业向好发展？

火星文化CEO李浩认为，每一次政府对一个行业，尤其是媒体内容的行业，下重拳整肃之后，换来的是这个行业长期向好发展。

“政策下来的第二天，我们的股东就在微信上问我这个事情对行业的影响是什么。”4月17日，火星文化CEO李浩表示，“我认为每一次政府对一个行业，尤其是媒体内容的行业，下重拳整肃之后，换来的是这个行业长期向好发展。”

李浩有着十多年的视频传播领域从业经验，在他看来，被关停的内涵段子只占整体内容创作平台很小的一部分，其影响不足以辐射整个行业。

在广东某短视频营销公司CEO陈生（化名）看来，监管对短视频行业的格局将造成不可避免的影响，“在监管的强势介入之下，快手损失了几员大将，今日头条直接被干死了一个军团。”

今日头条及旗下产品频繁撞上“监管墙”：4月初，今日头条和火山小视频分别遭遇短期下架处罚，内涵段子则被永久关停，抖音也一度关闭评论。

风声鹤唳中，短视频制作者们噤若寒蝉。

“一半的平台全瘫痪了。”4月12日，一名粉丝数破百万的抖音用户在朋友圈感慨道。“由于抖音方面的原因，我们不方便发声。”当天，一名致力于向抖音孵化网红的MCN机构CEO向新京报记者回复。

4月17日，新京报记者测试发现，在抖音对某一视频进行评论后，虽然用户界面显示评论已经发布成功，但视频发布者不会马上看到这条评论。“这是因为现在视频的评论需要审核。先机器审核，如果有问题再转人工。”陈生说。

“新的监管政策对我没有什么影响。”4月17日，在抖音拥有26万粉丝的跑腿熊说，“不过评论关过一次后，确实流量相比以前少了一些，粉丝和我的互动也没有之前频繁了。”

“对抖音来说，最大的影响可能就是所有的评论的审核都更加严格了。”李浩说。

红椒易COO王雷表示，政策的因素肯定有影响，但大家还是持续看好短视频。目前在视频行业发展的过程中，有一些内容确实违反了国家的道德准则，才遭到了治理，但这种治理其实可以更好地提供好的平台环境。“所以我们第三方对治理也是欢迎的，因为不好的内容对品牌也是一种伤害。抖音上粉丝过百万的大V，都是经过平台筛选过的，他们都明白平台的内容需求和规则，不太会去犯一些低级错误。”

“对于短视频行业的未来，我还是整体看好的，从图文时代、长视频时代到短视频时代，是一步一步演变到现在的。它适合碎片化时间观看，也改造着受众的习惯。我们可以看到15秒的时间里有惊喜有意外，受众对这种刺激的需求越来越高，对内容的要求也越来越高。”王雷表示，“我们判断未来至少五年之内，抖音还是一个重要的短视频平台，所以我们公司也在这一块开发了大量的资源。”

在陈生看来，从营销的角度讲，不好的内容对品牌会是一种伤害，“如果一味做低俗视频，其实也不会受到广告主的青睐，任何一个想要长久发展的短视频制作人都不能不考虑这一问题。我认识的一些曾以低俗起家的视频制作者，也曾跟我聊过未来如何‘洗白’，以及怎样拍视频才能接到合适的广告这样的问题。”

艾媒数据显示，2017年中国短视频用户规模为2.42亿人，预计2018年将达3.53亿人。

李浩表示，每当主管部门在整肃一个新的行业的时候，通常都意味着这个行业的用户增长趋势已经确立。比如此前视频网站也曾遭到整肃。“现在短视频领域的用户增长已经不可逆转，这个行业的长期发展不会改变。”

新京报记者 覃澈 罗亦丹