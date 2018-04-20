新乐视智家迎巨头入局 乐视网涨停

新京报讯 （记者江波）乐视网18日晚间发布公告，证实腾讯、京东、苏宁与TCL等公司与新乐视智家达成投资意向。受该消息影响，乐视网股价19日涨停，全天成交14.91亿元。乐视网方面人士对新京报记者表示，新乐视智家管理团队19日发布内部信，称“终于迎来反转剧的第一幕”。新乐视智家被视为孙宏斌盘活乐视这盘棋的关键之一，在如今的局面下，30亿投资究竟能否复苏新乐视智家？融创是这次增资的最大受益方吗？

巨头的考量

腾讯称不存在“接盘”一说

根据乐视网公告披露，新乐视智家新增投资者包括林芝利创（腾讯系公司）、京东邦能、苏宁体育、TCL集团、佰亿投资、世嘉控股、弘毅弘欣（联想系公司）和供应商金锐显8家公司。其中，林芝利创、京东邦能、苏宁体育、TCL集团、佰亿投资的增资价款均为3亿元人民币，相对应的所获股权比例约为2.56%。

从投资额度来看，各家巨头入场，分别出于何种考量？

新乐视智家方面称，除了解决资金问题，还将与投资伙伴展开多方面的合作探索，如与腾讯在视频领域合作；与京东开拓线上零售和O2O的合作；与苏宁展开内容与零售的合作；与融创、世嘉展开智慧社区、文化娱乐的合作；与TCL展开售后服务的合作；与金锐显进行智能硬件开发方面的合作等。

京东方面在回复记者的咨询中表达了对新乐视智家“平台+终端+内容+应用”及庞大用户基础生态的看好，称该合作有助于实现“场景联通”、“数据贯通”。

新乐视智家与上游生产商TCL的合作逻辑明显，TCL方面对新京报记者表示，本次投资希望深化双方在产品供应链、大屏运营方面的合作；投资各方均看好以智能电视为核心的家庭互联网产业在未来几年的爆发式增长。

在上述合作方中，腾讯是最早浮出水面的，一个有终端，一个有内容。乐视网上月底发布公告称，“腾讯视频电视版权内容将在乐视电视上呈现”，腾讯方面19日再次回复记者称，双方是基于在线版权的一些合作，不存在所谓“接盘”一说。

乐视网持股被稀释

融创系持股稍低于乐视网

受该消息影响，乐视网19日涨停，全天成交14.91亿元，交易所盘后数据显示，华泰证券上海徐汇区天钥桥路买入乐视网4051万元。新乐视智家管理团队19日顺势发布内部信，称“终于迎来反转剧的第一幕”，并在结尾处称命运出重拳时要加倍反击。

新乐视智家被视为孙宏斌盘活乐视这盘棋的关键之一，其是乐视网重要子公司。

2017年1月，孙宏斌以150亿元投资乐视网、乐视致新（后更名新乐视智家）和乐视影业三家公司，其中以79.5亿元取得了乐视致新33.5%的股权，成为第二大股东。据此计算，乐视致新的估值当时约为237亿元。而据乐视网最新公告，新乐视智家将按照90亿元的估值以现金及债权增资不超过30亿元，估值大幅下降。

乐视网公告称，增资后乐视网持股比例从40.31%下降至33.46%，融创旗下天津嘉睿汇鑫持股比例从33.5%下降至28.23%。截至目前，乐视网将新乐视智家注册资本总数的34.94%（以增资前40.31%股权为标准）已质押给天津嘉睿汇鑫和融创，增资后，这一比例将约为29%。

孙宏斌上月接受媒体采访时曾称，“新乐视文娱和新乐视智家，我们都会想办法把它做好，因为不是上市公司，相对来说引入资金会灵活一些。”他同时提到，“新乐视智家问题复杂一些，乐视网有持股，但是，融创增资股权比例超乐视网，就出表，涉及重大资产重组，审批至少半年。”

增资后，融创系间接（通过乐视网）和直接持股新乐视智家的比例为31.09%，稍低于乐视网持股。这是否意味着融创系成第一大股东只是时间问题？

从目前的持股状况而言，引入新投资者自然对融创有利，有助于盘活乐视棋局。