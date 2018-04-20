对话朱啸虎：边界是靠枪打出来的 不是靠谈出来的

“骗子太多了，基本都是借区块链之名，实则发币，不公开发声就不停有人拿着你的名字去站台。”在与陈伟星几番隔空对话互怼后的一个月，金沙江创投董事总经理朱啸虎接受了第一财经的独家专访。

从共享单车到共享充电宝再到区块链，一次次登上科技圈头条的同时，也让朱啸虎置身于舆论漩涡中。最近鲜少接受媒体采访的他，依旧在此次采访中直言不讳回应了对区块链技术应用风险，以及共享单车乃至大出行市场的预判。

痛点是想象出来的

在几番区块链大讨论之后，朱啸虎被打上了“古典互联网”（指的是一切未用区块链技术的互联网）投资的标签，这个说法出自“3点钟区块链”社群，在他们看来，互联网+、人工智能、云计算、3D打印、无人驾驶等等，都是古典的。

对于这样的标签，朱啸虎并不反感，他认为，投资归根结底还要强调痛点，而当下区块链的痛点是想象出来的痛点，现实生活中根本不存在。

朱啸虎的观点是区块链技术强调去中心化和信任问题，而在现实生活中尤其是信息技术发达的地区，信任本身不是问题。他举例，银行账号、证券账号很少出现问题，此外通过全民记账来保证准确性，而区块链的存储和技术成本非常高，效率却极低。

早在去年夏天朱啸虎和团队在硅谷，彼时区块链和ICO就异常火爆，他和团队成员在美国考察了几个创业项目，但发现完全不靠谱。“他们的谈话风格和互联网创业者完全不同，不讲技术只讲概念，一直强调去中心化做信用，谈到最后商业模式就是靠发币一夜暴富。”

对于外界所强调的区块链技术各种各样的应用场景，朱啸虎直言区块链技术应用场景非常的有限，甚至追根溯源这个理论本身就存在问题。

在投资中朱啸虎一直强调“死亡谷过后再进入”，任何技术创新都要经历一个S曲线，火一段时间之后会经历一个“死亡谷”，这个“死亡谷”很深，第二次起来才能淘汰掉90%的泡沫，而这个第二次起来的公司可能和最初完全不一样，也会更成熟一些。任何新技术的发展都需要有lead time（前置时间），需要各方面条件成熟后才能到tipping point（引爆点），越大的变革需要的前置时间越长。

在这场区块链热潮中，各路资本都在布局。以BAT为代表的巨头公司纷纷入场，面对比特币、ICO、区块链等一连串的技术名词和区块链造富运动，害怕错过的焦虑感也在创投圈蔓延。根据IT桔子数据统计，在2017年新成立的46家投资机构中，有9家聚焦于区块链投资。

朱啸虎认为大公司入场更多是为了做技术防范布局，和这些公司的体量相比，这部分投入所耗费的成本是很低的，就目前而言大公司所探索出来的，能够落地的应用场景也是非常有限的。

对于投资机构扎堆区块链，朱啸虎谈及切身感受，“一夜暴富对很多投资机构有刺激，尤其是在错失传统互联网机会下，希望靠区块链来改变。但投资一定要想清楚解决什么问题，是否创造价值，赚快钱的都是投机者。”

边界还要靠枪打

在风险投资圈，朱啸虎是个特别的存在，尤其是对共享单车Ofo小黄车的投资，让朱啸虎名声大噪也饱受争议。从共享单车三个月结束战斗，到与马化腾的共享单车论战，以及合并一说，他的每一次发言都挑动行业神经。

在采访中朱啸虎坦陈“已经于去年12月份清空了Ofo的股份，一部分给了阿里巴巴，包括董事会席位和一票否决权；另一小部分给了滴滴”。在朱啸虎看来，“共享单车早期投入非常的大，而营收是一件细水长流的事情，这就使得共享单车对资本高度依赖，在几方竞争情况下，竞争会比较惨烈，局面也比较混乱，基本就是巨头控制，看巨头怎么想。”

去年年底他观察到，头部城市市场已经出现饱和，靠租金已经无法收回成本，不合并的话已经看到市场天花板。回头来看，朱啸虎认为共享单车在去年年底可能是唯一的合并机会，不管是对于Ofo还是摩拜，如果这两个公司去年合并，这个市场估值还会有两三倍的空间。

共享单车之外，滴滴和美团则在外卖和大出行市场焦灼开战。

4月9日，滴滴外卖正式在无锡上线运营，第二日宣布首日单量33.4万单，称在无锡市场份额已经位居第一。不过这引来了美团外卖方面的质疑，称自己才是稳居无锡市场第一。口水战背后，双方也在无锡市场展开了疯狂的补贴大战。

作为投资人朱啸虎再次在朋友圈为滴滴“发声”，对于靠补贴获得的订单是否有意义，朱啸虎称“补贴可以测试对方防御的深度，补贴情况下可以打穿对方，超过对方市场份额。和在高度补贴的情况下也只能拿到20%~30%的市场份额是完全不一样的！就好像穿着3级甲VS裸体没穿甲。”

朱啸虎的后半句指向了网约车市场。在南京和上海，美团和滴滴短兵相接开始补贴暗战，颇有几年前网约车市场刚刚兴起时“价格大战”的意味。但朱啸虎认为，不同于当年，现在政府是不希望看到恶性竞争的，美团在大量外地司机和外地车辆牌照情况下，补贴非常大，虽然官方表示拿下大量订单，但就和当年易到烧掉几个亿，最终也是不行的。“美团补贴是把不打车的人或者习惯单车的人拉过来了，补贴要看真正拉来了什么样的司机什么样的乘客，效率很重要。”朱啸虎向第一财经表示。

做外卖的进入网约车市场，做网约车的迈入外卖市场，超级独角兽的边界变得越来越模糊，而未来滴滴和美团交锋的业务也并不止网约车和外卖，激战与短暂和平下，朱啸虎表示：“美国互联网边界清晰，中国互联网边界一直都是不清晰的，包括腾讯和阿里也不那么清晰，曾经腾讯想做电商，阿里想做游戏，边界是靠枪打出来的，不是靠谈出来的。”