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徐小平：创业者有这三种能力不管模式我都投

徐小平：创业者有这三种能力不管模式我都投
2018年04月20日 00:10 新浪综合
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　　文/巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）

　　接触过徐小平的人，印象最深刻的应该就是他放肆的笑声。在他的笑声中，一直漂浮着一个散着光芒的字眼——自由

　　他可以做一个六十岁的长者，循循善诱，也可以做一个十八岁的少年，笑逐颜开。这样的反差大抵来源于他过往的经历与内心对于自由的向往。

　　和同代人相比，徐小平踢开了集体主义社会所带来的依附性人格，他从二三十岁时就明白，青春只应该献给他自己，所以日后做出的职业选择，他能够站在自己的发展出发，一步一步成为如今这个快乐的“老顽童”。

　　在《激荡十年》里，吴老师列了一份企业家谱系，选取了四位风险投资家，他们推进了中国新经济产业的萌芽和创新，徐小平就是其中之一。

　　作为真格基金的创始人，徐小平基本上是一个“颜值主义者”。因为他是极少数的只看人的投资者，他甚至不看PPT、不问数据，只看创始人和团队。他说，因为他投的不仅仅是项目，更是一个创业者的理想和激情，是对未来的展望，而梦想和激情最直接的投影就在大学生的身上

　　他的自由，来自他的内心，来自那个培养他的北大，来自这个伟大的时代，也来自于资本。而如今，他正在通过资本，将这份自由，继续注入时代的年轻人

　　◈ 吴晓波：别人评价你投资用两个词：一个叫拍脑袋，一个叫热脑袋。年轻人30分钟内不能让你嗨起来，笑起来，那你就不投了，这是真的吗？

　　◈ 徐小平：早期确实是这样，因为我是学音乐出身，在新东方做学生咨询，我是不懂投资的。

　　我们投资的决胜点就在于这个人讲的故事是否让我们激动，让我们觉得值得投，所以我们投的是理想、激情，投的是对未来的展望，至于达到未来路有多遥远，我不管，因为这是创业者的事。

　　假如说我们投资天使有什么风格，就在于对梦想的认同，这一点很重要

　　◈ 吴晓波：其实你这个逻辑很像很多早期投资人说90%投的是人，10%投的是项目。

　　◈ 徐小平：其实我们是100%投人。我们喜欢一个创业者，尽管他做的事，他的模式得不到认同，也要投他。这是真正的投人哲学。有很多的项目，好几个独角兽都是转型一次两次三次，最后呈现出来的。

　　任何企业都是人做出来的，任何企业一定会经历转型、失败、挫折。最终能够站在废墟上重新崛起的，就是创业者

　　◈ 吴晓波：所以做天使投资人心态要非常好。

　　◈ 徐小平：这个问题引发了我对自己的定位，也许我是捕风者，我不捉影，我捕风，捕的是未来的风，未来中国新经济浩荡的金

◈ 吴晓波：你觉得优秀创业者有什么特质？◈ 吴晓波：你觉得优秀创业者有什么特质？

　　◈ 徐小平：我们投人的时候看三个能力，学历、经历和魅力。虽然三者都很重要，但如果现在让我指出哪一点最重要的话，我可以说与创业相关的“经历”最重要。经历不仅是一般人理解的experience，更是英语里的”know how“，即知道怎么做。

　　◈ 吴晓波：像在《星期天》里写的焦虑和现代年轻人的焦虑，你认为有什么区别？或者谁更高级？

　　◈ 徐小平我们那个年代的焦虑更抽象，八十年代是一个思想解放的时代，是一个国家寻找方向的时代，个人也在寻找大方向，所以说实话，那种抽象哲学的思考，不一定高级。

　　如今的年轻人的焦虑更具体：就业、求偶、交友、定居，反而是一种永恒的、终极的。每个人能够迅速地通过徘徊、迷茫、焦灼、探索，最终找到人生的方向和归宿。

　　◈ 吴晓波：大学生创业没有任何的经验，就像一帮青年军脖子上挂了一个奶瓶，就冲到火线上去，你不觉得吗？

　　◈ 徐小平现在的年轻人创业，他们有着清晰明朗的商业意识，要把知识变成金钱、要把创意变成产品、把野心变成价值。这是一种宝贵的思维方式，也是一种“know-how”

　　创业有成功，有失败。失败本身就是一种经历，一种历练。让大学生在创业中学习、成长，有什么不好？我是支持大学生创业的。

　　美国的五大科技公司，所谓的FAAMG，有四家都是大学生创业创出来的。大学生该不该创业的问题，我愿意争论，因为争论到最后对大学生有好处。

　　◈ 吴晓波：大学生创业第一没经验，第二不怕死。他们是盲目乐观主义者，绝大多数都不是悲观主义者？

　　◈ 徐小平假如每个人都觉得自己可以做一番事业，这个时代最重要的乐观主义就会燃遍中国大地。

　　我们就是奇迹的参与者

　　◈ 吴晓波：你觉得音乐激情基因和做新东方阅历跟你的投资之间有多大的关系？

　　◈ 徐小平：以音乐为核心的知识积累让我对人性的把握，人与人之间的情感交流，处理得无与伦比的。新东方的经历又使得我拥有了一般的投资人没有的东西——我既是一个创业者，又是一个企业家。

　　◈ 吴晓波：从1978年考大学一路走过来一晃也四十年了，其实也就是中国改革开放的四十年，如果回望过去，你最大的感慨是什么？

　　◈ 徐小平：我是一个极其幸运的人：在青春黯淡之时，高考开放了，我上了大学；在看不清人生路时，获得去美国留学的签证；创业惨败回到加拿大，俞敏洪及时出现，让我拥抱了中国机会；新东方上市后，我离开了管理岗位，一时间无事可干，陷入了新的迷茫；这时候新东方学成回国创业的学生来找我，我又开始了天使投资的事业，找到了新的人生激情。

　　所以我的每一步都跟着中国的改革开放在进步，我赶上了中国突飞猛进的时代，如果有中国奇迹，我就是这个奇迹的参与者

徐小平吴晓波
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