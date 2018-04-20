新浪科技> 互联网 > 正文

印尼曝Facebook用户信息被盗 警方调查相关应用程序

印尼曝Facebook用户信息被盗 警方调查相关应用程序
2018年04月20日 00:00 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　印尼曝Facebook用户信息被盗 警方调查相关应用程序

　　中新社雅加达4月19日电 印尼警方正在深入研究与社交媒体巨头Facebook相关的应用程序，以调查是否有任何滥用该国用户个人信息的行为。

　　“我们有责任保护用户的数据，如果做不到这一点，那就不配为用户服务，”他在其个人Facebook页面上发表了一份声明，“正打击平台对数据的滥用。我们犯了错误，还有更多的事要做，正在弄清状况。本人对Facebook发生的事情负责，将调查所有有权限获取数据的应用。”

　　据《雅加达邮报》网站19日下午报道，印尼国家警察总署刑事调查局负责人阿里（Ari）表示警方正在调查 “Facebook对用户数据做了什么，并且调查用户分享个人信息的用途”。

　　另据路透社消息，Facebook驻印尼代表周二在印尼国会听证会上就用户资料外泄事件，接受了长达五个小时的盘问，并对100多万印尼用户个人信息有可能被不正当获取一事道歉。

　　该报道称，Facebook在印尼拥有109万6666个用户，占该社交媒体全球用户总数的1.26%。其中，有748名用户使用了“剑桥分析”用来盗取用户数据的应用程序。

　　Facebook印尼公司公共政策主管哈塔里在国会听证会上说，已分析了对数据泄露事件所造成的损失，并已经采取措施修复并防止类似的事件再次发生，以确保应用程序开发商不再滥用个人资料。

　　哈塔里称，Facebook印尼公司正在接受审计，审计结果将向印尼警方、通信和信息部和国会报告，但他无法承诺何时能够完成审计。

　　Facebook亚太区公共政策副总裁米尔纳在听证会上说，Facebook已经删除了该应用程序，并下令剑桥分析删除其所盗取的所有数据。

　　印尼将在今年举行地方选举、明年举行总统选举，此时爆出Facebook用户数据被盗取的消息，引发广泛关注。（完）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有