印尼曝Facebook用户信息被盗 警方调查相关应用程序

中新社雅加达4月19日电 印尼警方正在深入研究与社交媒体巨头Facebook相关的应用程序，以调查是否有任何滥用该国用户个人信息的行为。

“我们有责任保护用户的数据，如果做不到这一点，那就不配为用户服务，”他在其个人Facebook页面上发表了一份声明，“正打击平台对数据的滥用。我们犯了错误，还有更多的事要做，正在弄清状况。本人对Facebook发生的事情负责，将调查所有有权限获取数据的应用。”

据《雅加达邮报》网站19日下午报道，印尼国家警察总署刑事调查局负责人阿里（Ari）表示警方正在调查 “Facebook对用户数据做了什么，并且调查用户分享个人信息的用途”。

另据路透社消息，Facebook驻印尼代表周二在印尼国会听证会上就用户资料外泄事件，接受了长达五个小时的盘问，并对100多万印尼用户个人信息有可能被不正当获取一事道歉。

该报道称，Facebook在印尼拥有109万6666个用户，占该社交媒体全球用户总数的1.26%。其中，有748名用户使用了“剑桥分析”用来盗取用户数据的应用程序。

Facebook印尼公司公共政策主管哈塔里在国会听证会上说，已分析了对数据泄露事件所造成的损失，并已经采取措施修复并防止类似的事件再次发生，以确保应用程序开发商不再滥用个人资料。

哈塔里称，Facebook印尼公司正在接受审计，审计结果将向印尼警方、通信和信息部和国会报告，但他无法承诺何时能够完成审计。

Facebook亚太区公共政策副总裁米尔纳在听证会上说，Facebook已经删除了该应用程序，并下令剑桥分析删除其所盗取的所有数据。

印尼将在今年举行地方选举、明年举行总统选举，此时爆出Facebook用户数据被盗取的消息，引发广泛关注。（完）