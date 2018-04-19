多位大佬携款驰援乐视电视 更多是看孙宏斌面子？

4月18日晚间，乐视网的一则公告让传言中的新乐视智家（原乐视致新，拥有乐视旗下超级电视业务）融资方案水落石出。

新一轮融资揭晓

公告称，新乐视智家已与包括腾讯、京东、苏宁体育、TCL集团、华夏人寿等在内的多个投资方达成投资意向。

受此消息影响，乐视网今日开盘大涨6.67%，午后更是放量涨停至5.12元，换手率近10%。

乐视网4月9日曾发布公告称，新乐视智家将按照90亿元估值，以现金及债权增资不超过30亿元。

此次公告透露，林芝利创、京东邦能、苏宁体育、TCL集团、佰亿投资拟分别以现金增资3亿元，各占股2.5554%；世嘉控股拟以现金增资2亿 元，占股1.7036%；弘毅弘欣拟以现金增资5000万元，占股0.4259%；金锐显以现有债权以及现金投入合计1.5亿元，占股1.2777%。

这意味着此轮新乐视智家的估值为120亿元，相较之前有所回升。乐视网在公告中表示，本次投资意向存在对估值和出资金额进行调整的可能性。

本次增资前，新乐视智家的股权结构为乐视网持股40.31%，天津嘉睿持股33.5%，乐视控股持股18.38%，其他股东合计持股7.81%。本次增资后，乐视网持股比例将有所稀释，以现有意向增资情况计算，增资后乐视网持股比例下降至33.46%。

乐视网在公告中表示，本次增资可一定程度缓解新乐视智家资金紧张的状况，有助于恢复公司及新乐视智家品牌的信誉，并且实现相关业务的重新激活。

对于这一增资行为，市场并不意外，毕竟接盘前后孙宏斌对于乐视系资产的喜好始终未变。

当初150亿入股乐视时，上市公司乐视网只得到了60.41亿元，79.5亿元注进了乐视致新。在3月底融创的业绩会上，相较于乐视网的“九折甩卖”，孙宏斌坚定看好乐创文娱和新乐视智家的未来，直言下一步的计划是，五六月份还会做一次增资。

增资时刻比预期来得要快一些。

曙光再现？

此次孙宏斌拉来的援军阵容不容小觑，且分布于不同行业，近乎涵盖了新乐视智家的上下游产业链。

新乐视智家管理团队对于这一融资的到来似乎充满信心，发布公开信称，将与投资方展开多方面的合作探索。

这份公开信将此节点定义为“迎来反转，所有的质疑都会成为过去，超级电视将全新起航”。

为了彰显这是一次共赢的合作，公开信中罗列了多个方向：

与腾讯在视频领域合作；

与电商巨头京东开拓线上零售和O2O的合作；

与苏宁展开内容与零售的合作；

与融创、世嘉展开智慧社区、文化娱乐的合作；

与TCL展开售后服务的合作；

与金锐显、毅昌进行智能硬件开发方面的合作等。

中国家电商业协会营销委员会执行会长洪仕斌在接受《国际金融报》记者采访时，谈及腾讯等巨头注资新乐视智家，认为这一合作绝不仅是财务投资，腾 讯、京东、苏宁、TCL等遍及新乐视智家的上下游产业链，它们的加入更多是看好乐视电视带来的新商业模式创新。洪仕斌强调不能因为乐视大盘的崩溃，而否认 其自身商业价值。

在洪仕斌看来，中国彩电的硬件板块已经触碰到了天花板，人工智能和互联网电视是新的风向。相较于人工智能技术尚需一个漫长的过程，互联网电视只 要打通商业逻辑即可给家电产业带来革新，使其由此前完全靠硬件的买卖差价来支撑商业盈利通道，发展到未来通过后台升值服务创造价值。

去年乐视电视受乐视大盘影响快速下滑后，电视产业最大的变化莫过于回到原来的技术概念，8K、QLED等技术再次受到重视。

洪仕斌表示，相较于这些技术，消费者对于价格的变动感知更为真切。当企业通过后台服务实现更多盈利，从而降低产品价格时，消费者会感受到更实际的价值。

那么，此次增资能否扭转新乐视智新当前的困境？

资深家电行业观察家刘步尘对此持保留态度。刘步尘坦言，从投资情况来看，这些资质良好“不差钱”的明星公司，此次出手非常谨慎，金额有限，这恰恰折射出大家信心的不足。如果信心充足的话，一定是一家企业领投，其他企业辅投。

刘步尘直言，这桩投资看起来更像是为了孙宏斌的面子。然而拉来多位朋友助阵的孙宏斌，此次却捂紧钱袋，在这个最好的增资机会面前选择了放弃。

记者 孙婉秋