今年中国消费者使用移动设备时长将首次超越电视

新浪科技讯 北京时间4月19日晚间消息，调研公司eMarketer今日发布报告称，今年中国成年人使用移动设备的时间将首次超越观看电视的时间。

报告预计，今年中国成年人每天花费在移动设备上的时间将达到2小时39分钟，与去年相比增长11.1%，占其每日媒体消费时间的41.6%。相比之下，他们每天观看电视的时长预计为2小时32分，与去年相比下滑2%，占其每日媒体消费时间的39.8%。

其中，观看网络视频是推动中国消费者在移动设备消耗更长时间的主要原因。eMarketer预计，今年中国成年消费者每天观看网络视频的时长将达到58分钟，同比增长近26%，占其数字内容消耗时间的25%以上。到2020年，该比例将提高到约33%。

网络视频之所以受欢迎，在很大程度上是因为市场创新，尤其是来自百度、阿里巴巴和腾讯旗下视频平台的创新。此外，短视频也已到了很大推动作用。

eMarketer分析师塞尔林·舒姆(Shelleen Shum)称：“中国消费者观看电视的时长将加速下滑，一线城市更是如此。与此同时，他们越来越多地通过视频平台来观看网络视频，因为内容丰富，还可以在线点播。随着智能手机的普及，以及网络速度的提升，人们在从事其他日常活动的同时也可以观看和发布视频。”

舒姆还称：“除了电视剧等长视频，短视频在过去的一年经历了爆炸式增长。在过去的一年，西瓜视频和快手等短视频应用均获得了大量投资。此外，电商和新闻聚合应用也在使用短视频来提升用户互动。”(李明)