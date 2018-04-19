知乎推进知识营销：将上线曝光类的硬广产品品牌专区

知乎创始人兼CEO 周源

新浪科技讯 4 月 19 日晚间消息，近日，知乎宣布即将上线曝光类的硬广产品品牌专区，现今，在知识营销方面，知乎已经有包括品牌提问、原生文章、亲自答和 Live 特别现场等在内的产品。

知乎创始人兼 CEO 周源表示，知乎的初心并没有改变，真正有价值的信息是稀缺的，而知识分享的平台不仅有普惠价值，同时也具有巨大的商业价值。

周源提到过去知乎发展过程中围绕产品进行的升级，第一是搜索，“不管是从数据还是我们的访谈用户来看，用户到知乎上搜索的信息，是现在用户非常喜欢的场景。”

另外，是提高人工智能技术做知乎的推荐信息流。周源介绍说，信息流上线以后，分发能力比之前大非常多。

周源也提到，知乎一直投入非常大精力和资源去做的是不断打造社区氛围，不断坚持要把良性的社区氛围作为我们发展的第一要务来抓。“知乎是从开始就不以低质内容换流量的平台，我们反对网络暴力，反对八卦，我们相信这件事破坏人和人之间、人和信息之间的信任。”

而随着知乎用户的人群扩大和发展，周源表示，知乎也在不断的工具化，能够把一些信息、察觉，甚至付费的功能变得简化。据周源介绍，每天在站外知乎的搜索量比站内的用户行为更大，知乎会通过优化和升级，让更多的用户更低成本多频次来使用知乎。

对于知乎的商业价值，周源认为，知乎是一个能够不断去沉淀个体，同时也是能够沉淀足够多品牌价值的平台。

场景实验室创始人吴声表示，知识营销是基于内容的深度沟通与基于信用的决策影响，而认知信用则是知识营销的底层逻辑。

基于知识分享，知乎为知友建立起多维度的量化信用值体系，促进价值内容积累与拓展信用边界，由此产生的超级用户与品牌不仅能建立起有生命力的互动关系与交付逻辑，还能成为品牌的口碑放大者与新用户分发渠道。

知乎基于这种IP思维打造的圈层文化内容矩阵，更容易让用户收获场景化的信息体验，由此催生的知识内容，以及KPI算法的价值观升级，都让知乎这种聚焦于知识营销商业价值本体的知识平台能够为品牌主创造更为可观的营销红利。（宵寒）