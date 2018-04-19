有道融资背后:君联资本2015年就曾跟进 最终增资入局

君联资本董事总经理陈瑞

新浪科技 王上

“有道是网易旗下公司，钱从来都不是问题，网易资金完全可以支持我们发展，所以我们融资并不是为了钱。” 有道CEO周枫如是告诉媒体记者，此次融资主要是可以“做到战略上的协同”。

近日，不缺钱的有道宣布了首次融资，领投方是慕华资本，君联资本跟投。此次融资金额并未公布，但是透露了估值达到11.2亿美元。

一出来就是独角兽，也许很多人看来不可思议。而君联资本董事总经理陈瑞和君联资本投资总监康毅在接受新浪科技采访时指出，这个估值非常正常，因为有道不是一个初创的企业，有很多年的历史，有长期的积累了。

投资教育项目的陈瑞和康毅很早就关注了有道，并且早在2015年底就跟有道沟通，后来找到网易高层沟通，直到今年，丁磊才决定让有道启动融资。

“有道的确不缺钱，而且丁磊非常看好有道的业务，所以这次我们主要是以增资的方式进去的，网易还是有道的最大控股股东。”陈瑞透露。

这样以来，继网易云音乐、网易味央之后，网易有道成为网易公司第三家独立融资的品牌。

陈瑞提到，之所以丁磊同意有道融资，是看重投资方的资源以及战略协同。此次，投资方不是简简单单的给钱，而是合伙伙伴，真正提供价值。比如，领投方慕华资本有清华的资源，而君联有对行业多年的理解以及投资的相关教育项目。

在陈瑞看来，网易肯定也是希望有道能够有更好的资源进来，有更大的发展空间，这对网易来说是好事情，有道未来很有可能单独上市。

君联资本长期关注教育行业的发展，陈瑞和康毅也讲述了投资有道背后的故事，以及教育行业的投资逻辑。

有道看好资方战略协同 君联2015年底就开始沟通

君联资本认为，有道的可贵在于有多年的行业积累。陈瑞把教育行业的发展历程分为3个阶段，做营销、做工具、做教育。而有道这三个阶段都经历了，是一个逐渐积累的过程。教育是要做持久，而不是只做一波，君联资本更看重有积累长期型的，有道正好符合这个理念。

慕华投资作为清华控股旗下现代教育板块核心企业慕华教育发起的教育产业基金，一直致力于寻找并投资教育各个细分领域的优质企业。该基金投资团队也认同，教育是个慢活儿，课程品质和教学效果都需要长时间精细打磨。

有道已经有10年的发展史，2007年，受丁磊的邀请，在美国加州大学伯克利分校拿到博士学位的周枫回国加入有道。最初只是公司的几个年轻人为了解决网上词典词库量太小而做的一个轻量级产品，而今，衍生出有道词典、有道精品课、有道翻译官、有道云笔记等产品。

2016年，有道投入5亿元推出的“同道计划”已形成包含有道考神四六级、有道考研、有道高中牛师团、有道逻辑英语等名师IP，有道的NMT翻译等AI技术正在逐步应用于在线教育业务，手写OCR、英文作文批改与判分等技术即将上线。

内容方面，有道此前已与牛津大学出版社达成总对总合作，引进两本牛津出版社的词典到有道词典中。在精品课平台，有道团队推出了面向5-9年级中小学生的中外教结合项目viva青少年英语，以及大语文系列课程等系列精品内容。

根据2017年有道产品内部的一次用户调研显示，其18岁以下用户占比接近50%，截至2017年12月底，网易有道的工具型App日均活跃用户超1700万，有道精品课2017年度用户付费收入规模较2016年增长530%，有道词典用户在2018年初已突破7亿。

有道作为网易旗下公司，钱不是问题。周枫在发布会现场表示，有道看重投资方带来的战略协同所带来的机会，在行业和资本市场相关的经验。

清华控股总裁、慕华教育董事长聂风华指出，在资本层面合作的基础上，慕华投资将积极促进有道同清华大学及教育部在线教育研究中心的深度合作，并借助慕华教育的优质教育资源，为网易有道输出品牌、教研和渠道，发挥有道与慕华成员企业间的业务协同。

君联资本方面，在教育行业早已重兵布局，投出约10家左右的公司，包含洋葱数学、作业帮、网易有道、邢帅教育、边玩边学、爱乐奇等。

根据康毅介绍，早在2015年底，君联资本就开始跟有道沟通，也找过网易高层沟通，当时网易还没有分拆出任何一个品牌独立融资，时至今日，也是跟网易的战略布局相关。第二方面，也跟当下在线教育的火爆有关，到了这个节点，有道也需要打开局面，迎接更大的挑战。

此外，陈瑞透露，此次有道融资可以说是一次战略合作，君联资本主要是以增资的方式进入有道，目前，网易还是有道的最大控股股东，未来，有道不排除独立上市。

在线教育投资竞争激烈 线上公司有机会比线下还大

在线教育行业不断融资成功，正成为资本加码的投资风口。

IT桔子数据显示，2017年在线教育公开融资次数超过150笔，累计涉及资金超过75亿元人民币。2017年，已有大量资本涌入，例如 VIPKID、掌门一对一、轻轻家教等都获得数亿元巨额融资。而2018年伊始，哒哒英语、一起作业等都纷纷宣布融资消息。

根据不完全统计，截至目前，中国在线教育机构已达4.5万家，涵盖外语学习、K12教育、应试学习、职业教育、语言教育等方面。除了BAT、新东方、好未来之外，红杉、经纬、IDG、君联资本、金沙江创投、真格基金、创新工场等近200家投资机构都对教育行业青睐有加。

君联资本关注教育行业多年，周枫在发布会现场介绍君联资本时指出，当市场不知道在线教育的时候，君联就在投资教育企业，不管市场冷还是热的时候，他们都在持续不断的投资，不为市场变化所动，能够坚持自己的理念。

陈瑞指出，君联资本看好在线教育的发展，一方面是因为能够把教育资源和教育需求的错配做到比较好的结合；另一方面是技术的进步，线上优势会越来越明显。

对于在线教育的未来形势，在陈瑞看来，有道和作业帮是很典型的两家流量最大的公司，教育流量巨大之后就会形成平台型的公司，未来通过这个平台可以做很多的产品，可以做很多的内容，就有机会在这个领域形成巨无霸。

君联资本对投资教育的整体思路是，抓头部的公司，再加上抓一些局部比较好的创新公司。

虽然对手林立，但机会非常多。陈瑞告诉新浪科技：“整个教育行业是非常大的，在线下已经跑出来比较头部的公司，比如新东方、好未来。这两年在线教育机会越来越大，线上这部分有机会跑出巨头，而且线上如果真跑出巨头，有机会比线下还大，但是，教育这个领域来讲很难是一家独大的。”