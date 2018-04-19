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两男子想抢劫马云 蹲守两天连阿里几个门都没摸清楚

两男子想抢劫马云 蹲守两天连阿里几个门都没摸清楚
2018年04月18日 17:07 新浪综合
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　　来源：“江阴检察”微信公众号

　　马云爸爸，2017福布斯中国富豪榜排名第三，让一群人默默地想叫他“ba ba”。

　　马云爸爸不仅深受女孩子的追捧，也有一群男人特别想抢他……

　　故事是这么开始的……

　　2016年10月的一天，江苏省江阴市秋雨绵绵。刘一卫和江朋被押往江苏省南京市浦口监狱关押，即将开始他们的监狱生活。刘一卫可能没想到，年初从新疆离开，就再也回不去了。

　　“我们从新疆出发，先去了北京市朝阳区的一些高档小区，想要抢劫明星；又去了浙江杭州的阿里巴巴公司，想要抢劫马云；最后来到了江苏江阴，想要抢劫海澜集团的老板，可因为偷车牌，还没来得及动手就被抓了！”庭审中，被告人刘一卫和江朋对犯罪事实供认不讳。

　　2016年9月，被告人刘一卫和江朋被江阴市法院以抢劫罪（预备）判处有期徒刑一年至一年六个月不等。至此，这出一路打算抢富豪的危险闹剧终于画上句号。

　　欠赌债催生抢劫歹意

　　2016年2月，新疆的五家渠市大雪还没有消融。刘一卫蜷缩在家里，已经好几天没有出门。年逾四十，依然沉陷在赌博的恶习里难以自拔，妻子早已忍无可忍离开了他。刘一卫隔三差五就进拘留所，外面欠了上百万的赌债。年关将至，要债的电话此起彼伏，催收的债主来势汹汹，他白天不敢开门，晚上不敢开灯。刘一卫在黑暗中摸索着找到手机，拨了江朋的电话。江朋比刘一卫小了十几岁，生得高大魁梧，同样沉溺赌博，与刘一卫因赌结识，成了铁杆“麻友”。

（图来源于网络，与本案无关）（图来源于网络，与本案无关）

　　电话接通，刘一卫沉重说出了心底酝酿多日的想法，“江朋，你最近日子也不好过吧，赌债窟窿太大了，我们出去抢一票吧！”

　　电话那头江朋沉默了一会儿，说了句：“好，我现在去你家。”

　　北京城内寻明星

　　二人一根接一根地抽烟，去哪儿抢、抢谁、怎么抢，一点想法都没有。五家渠是兵团建市，除了部队，人口稀疏，很多人走在大街上都觉得脸熟，万一被抓坏了名声，子子孙孙都要跟着蒙羞。两人都认为，不能在本地抢劫。刘一卫考虑良久：“要不，去北京试试？电视上说，很多明星都住在北京市朝阳区，而且大明星我们都认识啊，如果小区里遇见，我们可以直接跟到家里去抢！”

　　江朋对这个阅历丰富的大哥一向言听计从。接下来二人买了两把弹簧刀、一把电警棍、几副骇人的面具，刘一卫又从所剩不多的钱里拿出几千块，在网上买了一把钢珠枪、一瓶迷药，办了两张假身份证。

（图来源于网络，与本案无关）（图来源于网络，与本案无关）

　　2016年春节刚过，二人开着一辆越野车从五家渠出发了。一路开了两天才到北京，两人顾不上旅途劳累，通过手机导航，磕磕绊绊找到了朝阳区的一个高档别墅。刘一卫让江朋先去查探情况，可江朋去了十几分钟就灰头土脸地回来了，说没有预约或业主通知进不去，而且有很多保安和监控。刘一卫埋怨江朋不够机灵，只好亲自去看。

　　走到小区门口，刘一卫本想找个借口上去搭茬，却发现三名保安警惕地看着他，想着一开口就会暴露外地口音，他只好缩了回来。他沿着围墙走了好一段，发现栅栏很高，上面全是尖形设计，很多地方还有摄像头，也没有翻墙进去的可能，他在心里长吁一声出师不利，颓然而返。

　　接下来的几天，他们又去了好几处高档住宅区，可全都安保严格、防控周密，没有下手的机会，只得悻悻离开。

　　阿里巴巴门外蹲守

　　抢不了明星，还能去哪呢？“2016年2月20日上午，阿里巴巴集团董事局主席马云应邀在亚布力论坛做了专场演讲……”偶然跳出的汽车广播钻进耳朵，刘一卫瞬间兴奋起来，“不干则已，一干惊人！江朋，我们去阿里巴巴抢马云，我们去抢中国首富！网上说马云开一辆迈巴赫，牌照网上也有！我们就到阿里巴巴公司门口去，一旦这辆车出现，立刻跟上，到僻静的地方抢劫！”

　　江朋听罢也立刻来了精神，赶紧上网查了传说中马云的车牌。3月中旬的一天，二人开车千里飞驰，用十多个小时从北京赶到了杭州，接着马不停蹄直奔阿里巴巴公司。可眼前的宏伟景象却让二人有些始料未及，建筑纷繁复杂、高楼鳞次栉比，他们转了一圈发现连这里有几个大门都弄不清楚。

（图来源于网络，与本案无关）（图来源于网络，与本案无关）

　　二人想当然地认为，首富当然会走最壮观的大门，于是买了一箱方便面，就着纯净水，在集团大门口附近守株待“马”。苦苦支撑了两个白天，不敢有丝毫放松，可每逢下班时间，车辆鱼贯而出，却没看到传言中马云的那辆座驾。

　　困乏难当，江朋有些泄气，“卫哥，这样不行啊，我们哪知道马云在不在，哪知道他从哪个大门下班，万一他出差了呢？万一他从其他门走呢？”刘一卫想了想，也是这么个道理，这样蹲守无异于大海捞针，何况他们已经见识了杭州城里的车水马龙，即便真等到了马云，也未必能跟上他的车。想到这里，刘一卫暗自哀叹一声命途多舛，面上却强打精神安慰起江朋，“别灰心，继续走，反正我们不达目的不罢休，总有发财的时候！”

　　犯罪预备也要罚

　　江朋拿起手机继续查询，发现海澜之家总部在江苏省江阴市，老板也非常富有，便向刘一卫提议去江阴抢劫海澜集团老板。

　　2016年4月10日，二人来到江阴新桥镇，先找了一家便宜的旅馆住了下来。躺在床上，刘一卫思量着“事不过三”，而且新桥镇并不太大，于是乐观起来，觉得这第三次一定能成，于是开始琢磨起如何逃跑的事。

（图来源于网络，与本案无关）（图来源于网络，与本案无关）

　　刘一卫提出，一路奔袭回新疆，路上有很多卡口和警察，万一被害人记住了车牌号码并报警，被抓是迟早的事情，所以必须换车牌，“江朋，夜里我们出去偷几副车牌，装在车上经常换换，这样真实身份就不会发现，方便逃跑！”江朋听罢连连称道。

　　趁着天黑，二人来到新桥镇上的一处僻静弄堂里，接连卸下了几辆车的车牌，又悄悄回到旅馆，只待次日到海澜集团将老板抢劫，卷款逃走。

　　始料未及的是，还未等到天亮，4月11日凌晨，警察破门而入，将还在睡梦中的二人一举抓获。原来，车主发现车牌被盗后立即报警，而弄堂口的监控将二人拍了个一清二楚。

　　侦查人员通过跟踪车辆轨迹，分析研判行踪，不出几个小时就寻找到二人，随后在车上查获刀、枪、面具等各种犯罪工具。二人在铁一般的证据面前抵赖不掉，如实供述了想要抢劫的事实。至此，这场凶险又可笑的“壮举”，未及实施便戛然而止。

　　承办检察官解释，为了犯罪准备工具、制造条件的，是犯罪预备，而抢劫罪是严重危害公民财产安全和人身安全的暴力犯罪，本案中，被告人为实施抢劫，准备了枪支、刀具、迷药等多种犯罪工具，驾车四处寻找目标，人身危险性非常大，达到了追诉标准，故应以抢劫罪（预备）追究刑事责任。

　　抢马云爸爸

　　不如学习马云爸爸

　　从无到有

　　从少到多

　　唯有艰苦奋斗

　　该属于你的自然会属于你！

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