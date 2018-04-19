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娃娃机有毒！广州各大商圈的6款公仔内都含有甲醛

娃娃机有毒！广州各大商圈的6款公仔内都含有甲醛
2018年04月19日 08:21 大洋网-广州日报
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　　玩具是不少孩子“不说话的好朋友”，街头的娃娃机一直都深受大人小孩的欢迎。

　　但是各位街坊你们知道这些公仔是从哪里采购来的吗？各项指标符不符合规定呢？

　　很多街坊都喜欢夹公仔，最近网上也流传很多夹公仔的教程，许多街坊看完教程之后，战利品都多了不少：

　　不过问题又来了：你知不知道把某些在路边夹到的公仔放在家里，或者长期接触这些公仔，可能对身体有危害？

　　广州各大商圈的6款公仔内都含有甲醛

　　近日有同城媒体选取了广州各大商圈内公仔机里面，一共6款的公仔做了个实验，发现六款公仔内都含有甲醛。

　　有业内人士透露：很多玩具为了防皱，商家会在原料里加入染色助剂，而染色助剂中添加的甲醛含量超标后，长期亲近玩具，嘴鼻近距离吸入，不仅会让人头痛过敏，严重的还会出现致命状况。

　　6岁男童因毛绒玩具甲醛超标生命垂危：

　　早前，《滨海时报》刊登了一则新闻：塘沽某男童在家中突然咳嗽、呼吸困难，浑身出满红疹，奇痒无比。

　　家长赶紧送去医院，经检查得知是家里甲醛超标所致。进一步化验才发现，罪魁祸首竟然是是新买不久的毛绒玩具！

　　“超标很严重也有可能是危及生命”

　　如果长期接触这些公仔，有医生表示：“最明显的是诱发支气管哮喘的发作导致哮喘发作的加重，要是说很超标很严重的话也有可能是危及生命。血液方面有可能导致血液系统的恶性肿瘤，最常见的是白血病淋巴瘤这样一些恶性的血液病。”

　　专家提醒：尽量减少接触，这些散发甲醛的玩具能减少致病。保持室内通风是减少甲醛的一大措施。

　　各位家长，父母不仅是孩子最初的老师，同时也是他们健康成长的守护者。为了让孩子们不被“三无玩具”所伤，请远离街头娃娃机、远离街头售卖的廉价毛绒玩具。此外在购买玩具时要看玩具是否有安全认证标志或其他认证标志，杜绝三无产品，也不要图便宜。

　　本文来源：直播广州

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