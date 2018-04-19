揭秘网络彩票骗局：网上买彩票 多人受骗倾家荡产

近期，许多地方都出现了彩民在网上购彩上当受骗的案例，许多彩民深陷其中甚至家破人亡。

据统计，目前有超过300多家彩票网站仍在暗中运行，每年售彩金额不低于1000亿元人民币。正常彩票持续发行依靠的是彩民的彩金来兑奖返奖。

彩票通过互联网销售是否合法？这些非法彩票网站如果真的是给实体门店做代销，又如何盈利赚钱呢？

我国已禁止互联网销售彩票

在我国，彩票发行由财政部审批，民政部、体育总局下设的彩票管理中心组织发行，一般都是以实体门店方式进行销售。互联网兴起后，一些彩票发行机构和实体门店通过互联网终端销售彩票，销售金额突飞猛进。但由于互联网销售彩票存在诸多问题，自2015年以来，已经被财政部等多家单位严厉禁止。

但是，记者调查发现，许多网站打着代购代销的旗号，仍在暗中销售彩票。由于网络购彩很方便，又受“中大奖”诱惑，许多彩民购彩都从实体店转向了互联网。许多网站声称，自己销售的彩票和实体店是一样的。

“天天中彩票”网站：您这个支付成功之后，它都是帮您送往官方依法成立的投注站点出票完成，它跟实体店是同等效力的。我们“天天中彩票”平台，这个出票是在工商局，有这个相关的备案，也是得到体彩和福彩中心认可的。

然而，所谓的同等效力背后，是彩票网站的诸多猫腻，其共同特征是采取非法方式截留彩金，以保证自己稳赚不赔。如果彩民中了小奖，网站就自己拿出彩金来兑奖，以吸引彩民。万一彩民中了大奖，彩票网站常常是关门了之，卷钱跑路。

截留彩金 网站赔不起“跑路”

在浙江台州，警方近日侦破了一起跳河自杀案。因为挪用公司巨额资金上网买彩票无法归还，一位年轻的公司财务在事情败露后自杀。根据死者生前的购彩记录，警方顺藤摸瓜，找到了名叫“浙彩网”、“喜彩网”的两家彩票网站。短短一年多时间，这两家网站销售彩票金额就高达4.7亿元，获利金额超过2亿元。在办案过程中，彩票网站的诸多欺骗手段浮出水面。

浙江临海市公安局民警龚健：他们有个术语叫“吃票”。赔率特别大的，他自己赔不起的那一部分彩票，选择性上报给国家，然后赔率小的那部分自己留下来。

“浙彩网”犯罪嫌疑人杜某：基于1500元彩金以上就把它截留下来，但有些人的中奖率很高，就把这些人剔除去嘛。

更有甚者，一些网站直接在开奖的时间节点上做手脚。

重庆彩民小陈：比如说国家这个时候是8点钟开的，网站那个是8点过5分它才开出来。等国家开了之后，它再把那个号码放到它那个平台上去。

如果彩民中了小奖，网站就自己拿出彩金来兑奖，以吸引彩民。万一彩民中了大奖，彩票网站常常是关门了之，卷钱跑路。这就是彩票网站的基本套路。

自己“坐庄” 私彩网站疯狂捞金

记者还发现，由于互联网销售彩票难以监管，又可以轻松获取暴利，直接催生了许多私彩网站，自己坐庄发行假彩票。许多彩民上当受骗后才发现，自己网上购买的彩票，无论是彩票种类还是开奖时间，都和国家发行的彩票没有任何关系。为了吸引彩民，他们一般先让彩民尝点甜头，然后调节后台几率，让彩民大把大把的输钱，彩民不玩了，又给彩民来点所谓的好处。

上海彩民小张：我不想玩了，然后他又送彩金给我。因为彩金是不能取出来的，所以你只能继续买，又逐渐把你勾引进去了。

在警方破获的案例里，彩民投注的单笔彩金有的高达百万元。为获取暴利，一些私彩网站还将服务器托管在境外。

堵与疏 亟待加强监管改革

近年来，各地警方查获的非法彩票网站不少，但由于现行法律法规并没有明确网络售彩的性质，警方破案后，往往难以定性和量刑。针对网上销售彩票乱象，业内专家表示，当务之急主要是加强监管方面的改革，进一步促进财政、民政、体育三个部门之间工作的协调和配合，让监管跟上技术发展的步伐。