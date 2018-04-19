发改委：将在交通、物流领域进一步降企业非税负担

董鑫

“一般工商业电价平均降10%是我们的目标，要不折不扣地落实到位。从4月1日开始执行第一批措施，也就是说有的企业在5月初交4月份电费的时候，就可以感受到变化。”国家发改委价格司巡视员张满英今日（19日）表示。

今年的《政府工作报告》中提出，要大幅降低企业非税负担，降低电网环节收费和输配电价格。张满英所说的降电费措施，在国家发改委刚刚发布的《关于降低一般工商业电价有关事项的通知》中有所体现。

《通知》显示，4月1日起降低一般工商业电价。全面落实已出台的电网清费政策；督促电网企业组织清退已向电力用户收取的临时接电费，减免余热、余压、余气自备电厂政策性交叉补贴和系统备用费；推进区域电网和跨省跨区专项工程输电价格改革；进一步规范和降低电网环节收费。临时性降低输配电价；将省级电网企业已核定的规划新增输配电投资额转为用于计提折旧的比例由平均75%降至70%，减少本监管周期定价成本，并相应降低输配电价。

近年来，清理规范涉企收费、减轻企业负担取得了积极成效。

发改委提供的数据显示，2016~2017年，通过降低企业用能成本，推动物流降本增效，清理金融、进出口等领域和环节经营服务性收费，规范行业协会商会收费等措施，累计减轻企业负担超过5000亿元。

其中，降低企业用能成本，超过3200亿元；推动物流降本增效，为企业减负超过300亿；规范金融领域收费超过300亿元；清理规范其他经营服务性收费超过了900亿元；清理规范行政事业性收费480多亿元。

关于下一步降低企业非税负担的具体措施，国家发改委价格司司长岳修虎对第一财经记者表示，除降低企业用电成本外，今年发改委将会同有关部门在电信资费和交通物流领域进一步采取措施，同时规范部分中介服务收费和行业协会商会收费，涉及金额超过700亿元；加强地方天燃气输配价格的监管，指导地方抓紧制定出台省（区、市）内天然气短途管道运输和配气价格监管规则，及时开展成本的监审，重新核定省（区、市）内输配价格，规范输配企业收费行为，把天然气用户的负担降下来，涉及金额约10亿元。

“我们预计今年可以减轻社会负担超过1500亿元，加上财政部牵头负责的清理规范政府性收费措施，就可以圆满完成今年《政府工作报告》提出全年要为市场主体减轻非税负担3000多亿元的目标。”岳修虎说。

在制度建设上，法律法规不再做强制性要求的服务项目，其收费一律从目录清单中取消，对于有条件形成充分竞争的服务项目，其收费一律放开。同时，将进一步取消、停征相关行政事业性收费项目，降低收费标准，持续做好清理规范涉企收费、降低企业成本工作，给企业发展提供更好的营商环境。