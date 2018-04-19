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新华网评论：加强网络空间监管是全球大势

新华网评论：加强网络空间监管是全球大势
2018年04月19日 09:40 新华网
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　　自去年底，今日头条频频被点名，一次次登上各大媒体的“头条”。近日，根据监管部门要求，今日头条对全线产品进行严格审查，创始人深夜发“致歉和反思”文章，提出整改措施，引发社会各界广泛关注。

　　网络绝非法外之地。过去一年多，包括今日头条在内的一批社交网站、客户端因传播违法信息被要求整改。国家加大内容监管的力度和决心是坚定的，监管的初衷是惩前毖后、治病救人，监管的出发点是警醒各大平台勿忘初心，勿踏红线，在法律法规允许范围内，提供健康向上的正能量。

　　加强网络监管是全球大势，也正成为全球共识。近期，脸书因用户数据泄露事件，正饱尝“生存危机”的恶果。这足够给西方世界提个醒，必须反思对互联网的监管是否足够到位，反思政府应制定怎样的政策、秉持怎样的态度杜绝“数据门”再次上演。脸书事件引发的全球监管升级，也预示着未来网络空间的监管将越来越紧，强化监管将是常态，加大监管没有例外，正应了那句话，“互联网不是法外之地”。

　　平台大了，就天然具备不可推卸的社会责任。面对亿级的活跃用户，今日头条基于流量拓展生存空间无可厚非，但走得越快越不应该忽视平台肩负的责任。对于一个上亿用户规模的平台来说，须知用户本身不是平台的私有资源，用户的信任才最宝贵。守正笃实、恪守正道，是企业长久竞争力的根本保障。大平台的竞争，归根结底是价值观的竞争，跑得快不快不重要，重要的是别跌倒、别迷失，那些善于跑马拉松的慢公司才最有可能成就百年基业。

　　技术本身没有原罪，但一旦启用技术，作为掌控人就要了解并学会平衡利与弊两者的关系，使技术最大限度造福人民。当各大客户端还在沿用人工推荐的时候，今日头条坚定地利用算法为受众推送满足其个性化需求的资讯，一路成长为当今重要的资讯分发商。实践表明，算法的确引发了新闻传播的一场革命，带来新闻业的重塑，成为一种“现象级”的实践。但算法从来都不是独立的，算法其实在行使一种社会权力，也反映了社会认知和对世界的看法主张。今日头条早期所谓的“没有编辑团队，不对内容进行人工干预”，看似尊重用户，实则没有尽到把关人的责任。在肯定算法先进性的同时，要警惕算法的黑箱与背后的利益操控，探索解决算法中的人文价值缺失，只有在算法中注入人的智慧、人的创造力，算法才会具备其应用的价值。总之，让机器为用户匹配资讯，这个过程中人的责任不能缺位，因为只有符合法律法规、遵循公序良俗的作品，才能进入算法推荐的范畴，如果价值观错了，不论怎么推荐、推荐给谁都是错误的延续。

　　从最初把算法推荐自豪地视为原创，到承诺强化总编辑责任制，全面纠正算法和机器审核的缺陷，今日头条的幡然醒悟值得肯定。在致歉信中，今日头条创始人提到了平台创立之初的愿景，也表态切实践行社会责任。界定愿景是企业家自己的事情，但如果这个愿景中没有设定企业在未来社会范围里要扮演什么角色，那么这个愿景就很难形成企业独有的品牌主张，也不能赢得用户的尊重。察其言观其行，希望今天监管部门、公众和媒体对今日头条的鞭策，能够促成其思想上、行动上的改变，还一个充满正能量的“千人千面”的今日头条。（凌纪伟/文）

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