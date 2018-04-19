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浙江省运管局约谈滴滴：月底前拿出清退违规车辆方案

浙江省运管局约谈滴滴：月底前拿出清退违规车辆方案
2018年04月19日 11:32 新华社
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　　魏一骏/新华社

　　新华社杭州4月19日电，记者从浙江省道路运输管理局获悉，该局日前召集全省11个地市运管部门负责人共同约谈滴滴平台，要求滴滴尽快办理经营许可证，同时在4月底前拿出清退不合规车辆、司机的方案，规范网约车市场。

　　据了解，2017年初，浙江11个地市的网约车细则已全部落地，但目前滴滴仍未在湖州、嘉兴、衢州、丽水和台州5个地市办理《网络预约出租汽车经营许可证》。浙江省运管局要求滴滴在9月底前，在还未取得“经营许可证”的地市尽快办理，合法经营。

　　目前，网约车平台上大量无证司机、无证车辆运营是管理部门普遍面临的难题。宁波市公共交通客运管理局副局长宗勇说，目前宁波合规的网约车只有1721辆，而在市场上活跃的网约车却有2.1万辆，合规车辆占比不到10%。

　　此外，杭州等地也出现了类似情况。4月2日，杭州市运管部门曾向滴滴平台下达《责令整改通知书》，整改内容之一就是要求滴滴清理、清退不合规车辆和人员。

　　在当日的约谈会上，浙江省运管局要求滴滴主动清理、清退不合规车辆、司机，4月底前拿出清退方案，并加快司机、车辆的合法化进度。同时，尽快把平台数据库完整、规范地接入交通运输主管部门监管平台。

　　针对近期网约车市场的“补贴大战”，浙江省运管局明确要求滴滴不得出现低价恶性竞争行为，不能以低于成本的价格扰乱市场秩序，对于今后进入浙江市场的其他网约车平台一视同仁，共同维护行业稳定。

浙江运管局滴滴
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