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礼物说C1轮融资1亿元 All in微信小程序社交电商

礼物说C1轮融资1亿元 All in微信小程序社交电商
2018年04月19日 11:08 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月19日上午消息，国内礼物电商平台礼物说宣布完成1亿人民币C1轮融资，投资方暂未公布，C2轮融资即将完成。礼物说宣布，将把这笔资金用于礼物说小程序的发展上。

　　礼物说创始人、CEO温城辉强调，此次C1轮融资完成后，资金将用于礼物说小程序的产品迭代和营销推广，在短时间内抢占消费者的品牌心智，培养起“送礼就用礼物说”的使用场景与消费习惯。

　　随着微信小程序的应用与场景逐步成熟，“流量红利”似乎在此开始重现。2018年2月，定位“礼物红包”的礼物说小程序悄然内测，可以让用户像发红包一样发礼物的小程序，在中高端社群自发裂变。

　　礼物说方面表示，礼物说小程序经过两个月的内测，已经有了3000名高端用户和50多万大众用户，高端用户客单价高达350元。由于礼物说小程序简洁、优雅的免填地址送礼功能，有不少用户的复购率高，在一周时间内就送出几十份礼物，消费金额达到上万元，其中还包括明星客户。

　　在内测期间，礼物说小程序也与全棉时代、三只松鼠、阿芙、WIS等多家知名品牌方进行联合推广营销，通过用户自发的社交裂变，3天总计10万单，送出了20多万份礼物。

　　温城辉表示：礼物的本质是社交而非商品，礼物说将更多关注社交体验而非传统的电商模式。礼物并不是一个品类，而是一种与文字、语音一样的社交方式，用户通过礼物来表达和维系情感；由于微信在社交领域的霸主地位，这里天然具备社交的土壤，足够长出规模巨大的礼物说小程序，因此选择了all in 小程序。我们相信，除了拼团，微信上的社交电商一定还有另一种可能。

　　礼物说于2014年7月上线，最初做内容电商，13个月内打造了拥有2000万用户的礼物说App；随后又在新零售浪潮中开设了数十家礼物说实体店，完成线上线下的同时拓展，还拓展了面向企业的礼品定制服务。

　　在此之前，礼物说已获得红杉资本300万美金的A轮融资、腾讯产业基金数千万美金的B轮融资；之后又获得了广渠资本数千万人民币的B+轮融资。(王上)

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