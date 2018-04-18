新浪科技> 互联网 > 正文

腾讯杀入文档办公领域：发多人协作文档工具腾讯文档

腾讯杀入文档办公领域：发多人协作文档工具腾讯文档
2018年04月18日 18:00 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
腾讯公司副总裁殷宇腾讯公司副总裁殷宇

　　新浪科技讯 4月18日下午消息，今日腾讯正式宣布进军文档办公领域，推出专注多人协作的在线文档产品腾讯文档。

　　对于进入文档办公领域，腾讯公司副总裁殷宇认为，在线文档的核心是多端在线协同，协同的本质即社交，而社交恰恰是腾讯一直在做的和最擅长的事情。

　　据介绍，腾讯文档是一款支持随时随地创建、编辑的多人协作式在线文档工具，可实现一键翻译、实时股票函数和浏览权限安全可控等智能化操作，此外，还打通QQ、微信等多个平台编辑和分享。

　　用户可在微信通过官方小程序查阅和编辑在线文档，腾讯文档的入口还包括QQ、TIM、Web官网、腾讯文档App等。在上述平台，用户可以便捷地将文档同步分享给微信或QQ好友，并授权对方共同编辑，修改动作将实时同步到全部平台。

　　用户可以在PC、Mac、iOS、Android、iPad等设备终端使用该产品，支持多人同时查看和编辑，也可查看历史修订记录。目前腾讯文档支持Word、Excel格式，未来将加入包括PPT在内的更多文件格式。腾讯文档目前还支持微软Word、Excel本地文档向在线文档的转换。

　　腾讯文档也加入了更多一些智能化的能力，比如，腾讯文档中接入了一键翻译和实时股票函数等功能，可以自动识别文档中的语言，并且快速实现全文翻译，被翻译的内容也能够一键生成文档，方便用户留存并查看；用户可以在腾讯文档中设置STOCK函数，实时查看股票信息。

　　未来腾讯文档还将进一步延展智能化，比如把翻译能力从目前的中英翻译延展到更多语种；通过扫描进行不同文档格式之间的互相转化；此外，腾讯文档还将新增动态模板、模板的智能化推荐。

　　办公领域的社交一直是腾讯想要重点发力的领域。去年3月，基于QQ轻聊版升级而来的TIM正式上线，在腾讯产品体系中它被定位为办公场景的团队协作软件，目前活跃用户突破500万人。在提升办公效率方面，腾讯此前有QQ的在线传输功能。

　　腾讯方面表示，未来腾讯还将在办公产品领域进行进一步打通，包括邮箱、TIM、QQ、会议在内的多种腾讯旗下办公相关产品。（宵寒）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有