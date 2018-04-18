腾讯杀入文档办公领域：发多人协作文档工具腾讯文档

腾讯 公司副总裁殷宇 公司副总裁殷宇

新浪科技讯 4月18日下午消息，今日腾讯正式宣布进军文档办公领域，推出专注多人协作的在线文档产品腾讯文档。

对于进入文档办公领域，腾讯公司副总裁殷宇认为，在线文档的核心是多端在线协同，协同的本质即社交，而社交恰恰是腾讯一直在做的和最擅长的事情。

据介绍，腾讯文档是一款支持随时随地创建、编辑的多人协作式在线文档工具，可实现一键翻译、实时股票函数和浏览权限安全可控等智能化操作，此外，还打通QQ、微信等多个平台编辑和分享。

用户可在微信通过官方小程序查阅和编辑在线文档，腾讯文档的入口还包括QQ、TIM、Web官网、腾讯文档App等。在上述平台，用户可以便捷地将文档同步分享给微信或QQ好友，并授权对方共同编辑，修改动作将实时同步到全部平台。

用户可以在PC、Mac、iOS、Android、iPad等设备终端使用该产品，支持多人同时查看和编辑，也可查看历史修订记录。目前腾讯文档支持Word、Excel格式，未来将加入包括PPT在内的更多文件格式。腾讯文档目前还支持微软Word、Excel本地文档向在线文档的转换。

腾讯文档也加入了更多一些智能化的能力，比如，腾讯文档中接入了一键翻译和实时股票函数等功能，可以自动识别文档中的语言，并且快速实现全文翻译，被翻译的内容也能够一键生成文档，方便用户留存并查看；用户可以在腾讯文档中设置STOCK函数，实时查看股票信息。

未来腾讯文档还将进一步延展智能化，比如把翻译能力从目前的中英翻译延展到更多语种；通过扫描进行不同文档格式之间的互相转化；此外，腾讯文档还将新增动态模板、模板的智能化推荐。

办公领域的社交一直是腾讯想要重点发力的领域。去年3月，基于QQ轻聊版升级而来的TIM正式上线，在腾讯产品体系中它被定位为办公场景的团队协作软件，目前活跃用户突破500万人。在提升办公效率方面，腾讯此前有QQ的在线传输功能。

腾讯方面表示，未来腾讯还将在办公产品领域进行进一步打通，包括邮箱、TIM、QQ、会议在内的多种腾讯旗下办公相关产品。（宵寒）