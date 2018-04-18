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苏宁回应云商被注销：快递转入苏宁物流 为主动注销

苏宁回应云商被注销：快递转入苏宁物流 为主动注销
2018年04月18日 17:42 新浪科技
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　　相关新闻：国家邮政局注销15家企业快递经营许可 包括苏宁云商

　　新浪科技讯 4月18日下午消息，国家邮政局日前依法注销了15家企业的快递业务经营许可，其中包括苏宁云商等。苏宁方面向新浪科技回应称，快递业务主体全部由苏宁云商转入苏宁物流，统一主体，主动申请注销。

　　据悉，此次注销是根据《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国行政许可法》的相关规定，依照《快递业务经营许可管理办法》、《快递业务经营许可注销管理规定》，依法注销15家企业的快递业务经营许可。

　　苏宁方面称，苏宁的快递经营许可证原来通过上市公司申请，苏宁云商和苏宁物流目前共有2张，随着苏宁产业布局完成，快递业务主体全部由苏宁云商转入苏宁物流，统一主体，所以目前我们主动申请注销了苏宁云商的快递经营许可证。

　　今年1月，为统一企业公司名称与渠道品牌名称，公司计划将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的渠道品牌名称升级为公司名称。苏宁云商对原有的六大产业板块进行了调整：将物流升级为集团产业板块独立运作。经过调整后，苏宁集团目前共有苏宁易购、苏宁物流、苏宁金融、苏宁科技、苏宁置业、苏宁文创、苏宁体育、苏宁投资八大产业板块。（大鹏）

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