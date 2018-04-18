百度最年轻副总裁“李叫兽”李靖离职

新浪科技讯 4月18日下午消息，百度副总裁、公众号“李叫兽”创始人李靖通过一条朋友圈消息，宣布了自己即将从百度离职的消息。

“感谢百度为我提供的平台和支持，从最初的智能创意方向，到后面的信息流产品，让我获得了直面数亿用户的锻炼机会，也积累了宝贵的管理经验。”在朋友圈中，李靖称，自己选择离开是出于个人原因：“因个人发展原因，我已经辞去在百度的工作，准备开始新的方向。”

新浪科技同时从百度内部获悉，对于李靖的离职，百度也已经通过内部邮件的方式向相关负责人进行了小范围通告。邮件中充分肯定和感谢了李靖在百度期间的工作贡献， 称其“为百度多条业务线带来积极探索和创新实践”，“率先在信息流场景下开发创意工具，并通过智能创意，为信息流广告显著创造增量收入”，“2017年11月，加入手百&feed体系，期间带领产品团队优化产品体验，参与相关产品战略规划”，并且“与团队一起在过去几个月里推动了feed体验的明显提升。”公司决定尊重李靖“希望未来在创业领域工作”的个人选择，并祝福其在新的领域工作顺利。

2016年12月，百度宣布全资收购北京受教信息科技有限公司，公司创始人、知名营销公众号“李叫兽”作者李靖携团队加盟百度，任副总裁。收购完成后，李靖本人仍独立负责受教信息科技公司原有的科学化营销创意工具业务，向百度高级副总裁向海龙汇报。这是百度首位公开的90后副总裁。

今年2月，一名自称“爆料王重阳”的人在某社交平台爆料称：“最年轻百度副总裁李叫兽被架空，下面的团队整体解散或者独立，内部转岗。”随后“李叫兽”李靖发朋友圈回应称，“因公司聚焦主航道，我被调到信息流做用户产品”，但否认“被架空”一事。

李叫兽，本名李靖，营销类公众号“李叫兽”创始人及作者，2015年7月，创办北京受教信息科技有限公司。2016年12月，百度宣布全资收购北京受教信息科技有限公司，公司创始人李靖携团队加盟百度，出任副总裁。（辛苓）

以下为“李叫兽”文章全文：

我所有的朋友们：

今天有一件事要向各位宣布，因个人发展原因我已经辞去在百度的工作，准备开始新的方向。

感谢百度为我提供的平台和支持，从最初的智能创意方向，到后面的信息流产品，让我获得了直面数亿用户的锻炼机会，也积累了宝贵的管理经验。

我深知，百度提供给我的，远大于我能贡献与回馈的，过去一年，在Robin的带领下，百度正在不断从上到下推进变革，走上一条更加开放和创新的道路。我有幸与非常优秀的百度人们在这段路上同行。我也依然坚信，能通过智能技术和科学方法，优化人们做商业的方式。

感谢百度，感谢所有的朋友，就像一句广告语说的：“人生没有白走的路，每一步都算数”。我相信所有的勇敢尝试，都会变成经验，支持我们把明天的路走得更好，

也感谢各位关注李靖的朋友，无论是鼓励还是质疑，都是我成长路上的宝贵财富。前路充满未知，但我仍然愿意；永远像第一天一样热忱。

李靖

2018年4月18日