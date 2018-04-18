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浙江省运管局约谈滴滴 要求清理不合规网约车

浙江省运管局约谈滴滴 要求清理不合规网约车
2018年04月18日 17:14 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 杨亚东 通讯员 周丹霞

　　尽快在尚未办证的城市办理“经营许可证”，4月底前拿出清理不合规网约车的方案……澎湃新闻4月18日从浙江省道路运输管理局获悉，该局17日召集浙江11个市的运管部门负责人共同约谈滴滴平台，希望滴滴积极配合管理部门，维护好市场秩序。

　　据介绍，滴滴平台在浙江11个市均有运营，在杭州、宁波、温州、金华、绍兴、舟山已取得《网络预约出租汽车经营许可证》，在湖州、嘉兴、衢州、丽水、台州尚未办理。

　　另据宁波市公共交通客运管理局数据，目前宁波的持证合规网约车只有1721辆，平均一个月办证不到100辆，但市场上活跃的网约车有2.1万辆，合规车辆占比不到10%。绍兴、杭州等地也有类似情况。4月2日，杭州市运管部门向滴滴平台下达《责令整改通知书》，整改内容之一就是要求滴滴清理、清退不合规车辆和人员，限期六个月完成。

　　在17日的约谈会上，主管部门要求滴滴平台9月底前在未办证的五市办理“经营许可证”；主动清理、清退不合规车辆和人员，4月底前拿出清退方案，并加快司机、车辆的合法化进度；尽快把平台数据库完整、规范地接入交通运输主管部门监管平台。

　　目前，杭州有合法网约车平台企业12家，省道路运输管理局还要求滴滴不得出现低价恶性竞争行为，不能以低于成本的价格扰乱市场秩序。

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