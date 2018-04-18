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外卖小哥丢车雨中痛哭 美团：始终没找到当事人

外卖小哥丢车雨中痛哭 美团：始终没找到当事人
2018年04月18日 15:59 新浪综合
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　　来源：法制晚报

　　法制晚报·看法新闻（记者 刘艺龙）近日，江西南昌“外卖小哥雨中丢车跪地痛哭”的视频热传。16日当地警方证实视频中的该男子并非外卖小哥，视频系摆拍为发某短视频平台吸引粉丝，但摆拍视频未上传。

　　早前报道：美团外卖小哥因丢车雨中痛哭实为摆拍

　　4月13日晚间，疑似美团外卖员在雨中痛哭的视频在网络热传。视频中男子身穿美团外卖服装，他的外卖箱和帽子散落一地，而身边却没有车。

　　美团外卖官方微博发文称：“我们已经找了小哥将近一天，如果当事小哥看到了这个消息，请务必及时联系你所在的配送站的站长，如果确实是丢失了配送车，我们会为你准备全新的配送车辆，同时也会为你提供一切我们可以提供的帮助。”

　　4月14日下午，情况出现反转，多方人士称视频系摆拍。目前能确定的信息是，此事发生在4月13日下午，地点在南昌市红谷滩新区凤凰洲光绘家具城附近。

　　记者就此事致电南昌市红谷滩新区凤凰洲派出所，派出所民警告诉记者：“已经有很多热心网友打电话咨询这件事情，视频是假的，我们一直没有接到相关的报案。”

　　美团外卖公关部副总监金先生表示：“我们去找的话，按理来说基本上很快就能找到，所以我们也怀疑这件事是假的。”

　　记者联系最初在微博发视频的博主，该博主表示，自己是从朋友圈看到并转发到微博的，信息源头也无从得知。当初只是对外卖小哥丢车一事比较同情，但是没想到只是一场闹剧。到目前为止，该视频已经转发2000余次。

　　摆拍视频疑似存在圈粉广告变现

　　“外卖小哥雨中丢车跪地痛哭”的视频在短时间之内传播的如此之快，如此之广，他的背后有着一条暴力的产业链。

　　记者就此事联系了微博知名博主凡先生，凡先生认为：“如果视频中的外卖小哥丢车一事属实，那我们该帮忙帮忙，该募捐募捐。但是现在已经证实视频是假的，那我们就该思考一下这个问题了，我觉得他们就是一种营销炒作，就是圈粉变现的一种表现。现在短视频的制作成本低，门槛更低，一部手机就可以成就一个短视频创业者。许多短视频app为这些短视频创业者们提供平台。虽然外卖小哥丢车的这个视频没有在这些短视频app上面发送，假如当时发了，会为这个视频的制作者带来几十万甚至进百万的阅读量，流量高了势必就会有商家来找他们做广告，这一条视频可能就会给他带来几十万元的收益。”

　　法制晚报·看法新闻原创作品拒绝任何形式删改，看法新闻保留追究法律责任的权利。

外卖小哥雨中
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