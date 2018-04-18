建行成立业内首家全资金融科技子公司

来源：上海证券报 作者：魏倩 张琼斯

刚打出一张“无人银行”的牌赚足眼球，建设银行又在金融科技战略上迈出一大步。

据悉，建行已成立建信金融科技有限责任公司（下称建信金融科技），注册资本16亿元，并于18日正式亮相。作为国有大行中首家全资金融科技子公司，这一动向预示着银行对金融科技的重视前所未有，也开启了与互联网公司的正面交锋。

今年3月，建行董事长田国立就透露，建行将打造完全市场化的金融科技力量，为同业、企业和战略伙伴提供领先的金融级IT服务。

建行称，成立建信金融科技“天时地利人和”。2017年，建行花了6年时间搭建的新一代核心系统竣工，全面提升了信息化水平。为应对互联网的跨业竞争，该行启动金融科技战略，制定了科技体制改革方案。昨日，建行信息技术管理部总经理兼建信金融科技副董事长朱玉红介绍，这个改革方案实际上是对建行现行治理结构一个大的结构性优化，该公司的成立是此次整体改革的重要举措。

业内人士认为，建行此番全面整合金融科技资源，成立子公司单独运营，将是银行挺进金融科技之路的一次重大变革。

在定位上，建行将建信金融科技称为“赋能传统金融的实践者、整合集团资源的链接者及推动银行转型的变革者”，将构建新的组织架构、新的运营机制及新的人才战略，充分发挥既有优势，在金融与科技的各细分领域不断深耕融合，以创新的产品，支撑建行集团；以共享的平台，重塑同业生态；以普惠的服务，造福社会大众。

据悉，创立初期，建行将原总行直属七个开发中心与一个研发中心近3000名员工划转至建信金融科技，主要服务于建行集团、各子公司和合作伙伴，并提供科技输出等外延性服务。

建信金融科技是银行系首家全资金融科技子公司，是银行内部科研力量市场化的结果。在业内人士看来，建信金融科技之于建行，应扮演类似平安科技在平安集团中的角色。

建信金融科技的成立还有一层特殊意义，就是折射出科技发展至今，传统金融机构在应对冲击的实践中，对如何利用和管理科技资源已有全新的判断。从建行科技体制改革方案的基本思路来看，建行对科技扮演的角色、如何有效服务业务等有着清晰认识，并形成一套全新的科技创新治理结构。

朱玉红说，建行的业务战略是随着市场和经济情况而调整，将来要更多地让业务走出去，科技也将由服务银行内部，走出去服务合作伙伴。