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注意：数字货币与虚拟货币不同 监管层态度有分别

注意：数字货币与虚拟货币不同 监管层态度有分别
2018年04月18日 15:27 中国企业家
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来源：视觉中国来源：视觉中国

　　央行正在研究的数字货币其实是法币，也就是人民币的数字化，本质上还是一种法定货币，而不是虚拟货币。

　　原标题：数字货币与虚拟货币之争

　　文 | 《中国企业家》记者 胡坤  编辑 | 米娜

　　4月16日，人民日报罕见地发表了一篇关于数字货币的文章。这篇名为《数字货币的理想与现实》的文章称，虽然加密货币存在众多缺陷，但“也是具有价值的实验”，而且从技术角度来看，全面禁止加密货币难以实现。对此，有人将其视为为政策基石松动的苗头。与此同时，进入4月份，比特币价格似乎止住了下滑的势头，甚至有了一定幅度的反弹，一些小币种更是放量上涨，在一定程度上带动了币圈人气的回升，一些币圈人士甚至乐观地认为，数字货币的寒冬即将过去。不过，这种乐观似乎过于乐观了。

　　一周之前，在博鳌亚洲论坛“货币政策的正常化”分论坛上，新晋央行行长易纲曾明确表示，“虚拟货币对实体经济的服务较少，有一些投资甚至存在洗钱和其他行为，我们对虚拟货币一直是比较谨慎的。”易纲的说法还属相对温和的，央行货币金银局局长王信的表述就比较直接了。他在易纲发言的前一天撰写了一篇题为《切实加强虚拟货币监管，牢牢维护国家货币发行权》的文章，他在文章中指出，虚拟货币吸纳民间资本，游离于金融监管之外，投机成风，其中的洗钱、支持非法经济活动等问题不容小觑，蕴藏着较大的金融风险。“对此，相关部门应采取有效措施，切实强化社会上各类虚拟货币的监测监管，牢牢把握住人民币发行权，守住不发生系统性风险底线。”

　　需要注意的是，在央行的语言体系里，我们一般所说的数字货币从来不叫数字货币，而是被称为虚拟货币。虽然这两个词听起来似乎差不多，但真正的含义却有云泥之别：央行正在研究的数字货币其实是法币也就是人民币的数字化，本质上还是一种货币，而虚拟的货币则不是真正的货币，只能算一种商品。一位接近央行的业内专家告诉本刊记者，央行对数字货币的态度是积极的，已经成立了数字货币研究所，正在研究之中，但“比特币这些从来都不是数字货币”。“虚拟货币危害很大，所以要加强监管。”他说。

　　“央行对于我们这种数字货币从一开始就是打压的。”一位币圈人士回忆称，自从比特币在中国引起公众关注之后，就一直面临着政策的强监管。

　　2009年1月3日，中本聪在芬兰赫尔辛基某小型服务器中挖出50枚比特币，比特币从此登上舞台，但这种数字货币在中国引起公众的普遍关注还是在2013年。

　　在这一年的11月，比特币价格在不到两个月时间里上涨了10倍，从750元上涨到最高7589元，但随后高台跳水，在一个多星期里跌到2000元，累计跌幅达74%。这一轮的暴涨暴跌引起了媒体连篇累牍地报道，在让更多普通人认识到了这种新事物的同时，也使得这种新事物进入到了监管层的视线之内，相关部门迅速出台了监管措施。

　　2013年12月5日，人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会联合印发了《关于防范比特币风险的通知》（以下简称《通知》），对比特币作出相应规范，这也是我国针对数字货币的第一个正式文件。《通知》指出比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。这份文件将比特币定性为“一种特定的虚拟商品”，虽然“不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用”，但也并没有一棍子打死。在第二年的博爱亚洲论坛上，时任央行行长周小川就表示，比特币与集邮者收集的邮票一样，具有收藏价值，人们把它当成资产来进行交易，而不是用作货币来进行支付，因而“不存在取缔的问题”。

　　应该说，这个时候的央行对于数字货币的态度还是相当温和的，数字货币也相当于逃过了一劫，但这架不住有些人执意作死，而且是花样作死。

　　在平静了两年之后，从2016年年初开始，数字货币再次开升温，到年末比特币价格突破1000美元大关。到2017年，情况更快疯狂，比特币全年涨幅高达1700%。在这种币价疯狂上涨的背后，还有另外一个让人更加不安的迹象，那就是ICO的火爆。

　　ICO又被称为“地下IPO”，是一些区块链创业者首次发行代币，也就是数字货币。由于这是一个“无门槛、无标准、无监管”的“三无”市场，里面泥沙俱下，不少都是专为骗钱的“空气币”。根据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示，当时这种ICO项目越来越多，到6月份就已经接近一天一个了，7、8月份的情况只会更加严重。而投资者们在财富效应的刺激下，明知道很多项目不靠谱，但还是一头扎了进来。

　　9月4日，在情况即将全面失控之前，央行和网信办、工信部等7部委联合发文，将ICO定性为非法融资，“涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”这份名为《关于防范代币发行融资风险的公告》的文件要求“各类代币发行融资活动应当立即停止”。

　　这还没完，几周之后，各地的数字货币交易平台被纷纷关停，主要负责人甚至被限制出境。此外，《通知》中提到的各金融机构和支付机构不得为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务，这次也得到了落实和强化。在此次监管风暴之前，比特币的交易活动主要在中国，2017年年初，仅比特币中国、币行Okcoin、火币网三家国内平台交易量就达到全球的98%。但在监管介入之后，比特币其其他数字货币明面上的交易都被禁止，只有少量交易转入地下，这种状况短期之内恐怕无法改变。

　　央行国际金融研究所近日发布了一份报告，将数字货币列为2018年的首要任务。这份报告称，中国政府认为，对数字货币进行广泛的散户投资，有可能对人民币构成系统性风险，特别是其价格的剧烈波动可能引起潜在的犯罪滥用,以及缺乏强有力的监管框架，对投资者缺乏保护措施。该文件主张加强中国对虚拟货币的监管，呼吁制定一个全面的监管程序来监控虚拟货币的流通。

　　“目前监管层对于数字货币的强监管一直都没有放松，所谓数字货币的春天之类的，是不存在的。”前述币圈人士最后这样表示。

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