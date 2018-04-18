北京工商约谈“抖音”：要求即时阻断违规直播

中国消费者报北京讯，近日，针对“抖音”短视频平台涉嫌发布售假视频的舆情报道，北京市工商局海淀分局及时对该平台经营主体北京微播视界科技有限公司进行约谈。约谈会上，企业负责人反馈了调查情况，表示针对平台涉嫌违规内容已采取删除、封禁措施。截至目前，共查删视频805个，封禁账号677个，添加违禁关键词67组。

针对本次舆情问题，海淀工商分局向企业发布行政提示书，并提出几点建议：一是高度重视本次舆情问题，强化主体责任意识，履行网络服务提供者义务，及时反馈调查处理情况。二是完善维权机制，有效控制事态，高效处理关于平台的投诉、举报问题，切实保障民众利益。三是加强技术监测与人工审核力度，通过系统技术筛查违法视频、广告文本，即时阻断违规直播，同时结合人工审核，对违法视频迅速做筛查下线处理。四是健全内部管理制度，完善对“抖音”平台注册用户的身份认证、分级管理及跟进整治的管理流程，从源头避免为售假内容提供传播基础，并立足企业长远发展，完善制度建设。

受约谈企业表示高度重视此次舆情问题，全面接受约谈建议并将严格落实，反思排查企业管理的薄弱环节，重新定位产品开发，积极探索发展模式，从而更好地履行企业主体责任和社会责任。