Facebook：欧盟推新隐私法规 用户仍须接受定向广告

新浪科技讯 4月18日消息，Facebook于当地时间周二表示，它将继续要求用户接受针对性的定向广告以作为继续使用Facebook服务的条件。尽管欧盟于近期出台了新的隐私法规，但Facebook的这一行为将能够帮助其自身继续保持商业模式的完整性。

这项下个月生效的欧盟法规已明确承诺，它将实行自互联网诞生以来有关网络隐私的最大力度的调整措施。这项法规规定，如果公司在未经用户允许的情况下收集或使用其个人信息，或将面临罚款。

Facebook隐私部门副主管罗布·谢尔曼（Rob Sherman）表示，Facebook将于本周开始向欧洲方面寻求Facebook多样地使用欧洲用户数据的许可，但他也表示，Facebook不可能完全摒弃定向广告投放这一商业模式。

谢尔曼在Facebook总部的一次新闻发布会上说：“Facebook的服务是依靠广告支撑起来的。”

他补充说，Facebook用户将能够采取某些措施以限制广告商攫取个人信息，用户们也将能够自行决定自己的哪种数据能够提供给广告商以进行精准的广告投放。但是，不管怎样，“Facebook上的所有广告都有一定的针对性、定向性，即使是那些线下广告也是如此。”

Facebook是当今全世界最大的社交媒体网络。它即将把一项所谓的“许可屏幕”（permission screens）加入到其服务内——用户需要在一张满是文本的页面上按下按钮才能进行下一步操作。用户将通过这种方式收到Facebook的各类通知和请求。

谢尔曼说，这些屏幕将于本周在欧洲的Facebook网页版和智能手机应用版上出现，并将在未来几个月内出现在全球的Facebook上。

该公司周二向记者表示，这些“许可屏幕”将不会给Facebook用户提供 “拒绝”按钮。相反，它们将引导用户选择“接受并继续”按钮，或是“管理数据设置”按钮。

谢尔曼说:“如果人们愿意，他们可以选择不使用Facebook的服务。”

监管机构、投资者和隐私维权人士将对Facebook如何遵守欧盟法律报以密切关注。这不仅仅是因为Facebook卷入了一桩隐私丑闻，更因为其他互联网科技公司很有可能会步其后尘，竭力限制选择性退出所带来的影响。

上个月据Facebook披露，多达数百万用户的个人信息——其中绝大部分是美国用户的个人信息——错误地落入了政治顾问机构剑桥分析公司（Cambridge Analytica）的手中。随后，美国国会对Facebook就此事举行了听证会，而全世界也对Facebook就其对隐私所作的承诺投以审视和警惕。

Facebook首席财务官大卫·韦纳（David Wehner）曾于今年2月警告称，由于某项欧盟法律（即GDPR，《通用数据保护条例》）的影响，公司可能会出现使用量的下滑。(赛文)