继北京上海后 滴滴豪华车业务宣布上线深圳

新浪科技讯 4月18日午间消息，滴滴出行今日宣布，旗下高端出行服务品牌滴滴豪华车正式登陆深圳，用户更新至最新版本滴滴出行App，即可通过App内的“豪华车”入口体验。这是继北京、上海之后，滴滴豪华车开启的第三座城市。

豪华车业务隶属滴滴品质出行事业群，2017年5月在北京上线。滴滴豪华车所用车型均为一线豪车品牌中高档轿车，包括但不限于奔驰E级、宝马5系、奥迪A6L、Tesla Model S等。车内设施也较为高端，比如内饰及饮食，还提供车载WiFi装置，特别定制的音乐与香薰用品，并布置有绿植和空气净化装置。

在服务上，司务员通过专属渠道进行招募，甄选率为千分之三，还要经过180天的服务培训与考核。同时，豪华车的服务规范覆盖6大板块9个阶段，司务员在接驾时需执行39个步骤。用户使用豪华车时，可以自主选择心仪的车辆，当乘坐豪华车两次之后，还可以自选司务员。

滴滴豪华车事业部总经理杨楠表示，伴随着消费结构的持续升级，用户体验变得越来越重要，标准化的出行服务难以跟上部分宾客追求高端出行体验的步伐，滴滴豪华车希望能够更好地满足高端出行服务需要。而深圳能为豪华车服务提供了良好的发展环境。(张俊)